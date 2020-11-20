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Аргументы Недели Общество 13+

172 новых пациента с коронавирусом выявлено на Кубани

, 10:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

172 новых пациента с коронавирусом выявлено на Кубани

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали 172 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Адыгее заболевших 79.

270 кубанцев выписаны по выздоровлению, однако шестерых спасти не удалось. В Адыгее на поправку пошло 72 человека.

Всего в России за 19 ноября зафиксировано 24 318 случаев заражения коронавирусом. 461 россиянин скончался, 24 758 — выздоровели, — сообщает ИЦК.

Kub