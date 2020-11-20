Автоэксперт: Строительство новых дорог в Москве позволяет снизить нагрузку на ТТК и МКАД

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20 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Строительство хордовых магистралей в столице является обоснованным, реализация этих проектов позволяет автомобилистам передвигаться из одного района в другой, минуя МКАД. Такое мнение в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» выразил автомобильный эксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.

«Новая система хорд и рокад очень серьезно разгружает второй пояс города от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД. В частности, запуск Северо-Западной и Северо-Восточной хорды сделал так, что проехать по этим районам города стало можно в любое время дня и в любое время года. Это большой плюс. Если бы это было сплошное кольцо, оно бы закручивало поток в центр города. Но поскольку это хорды, то они позволяют проехать из одного района в другой, минуя МКАД, и помогают вывести транспортный поток за город и служат в первую очередь как связь между районами. Хордовая система построена на научных основах», - пояснил Игорь Моржаретто.

На сегодняшний день полностью открыта для автомобилистов Северо-Западная хорда - это 83 км дорог, 32 искусственных сооружения и 30 пешеходных переходов. Также открыто движение по шести участкам Северо-Восточной хорды и трем участкам Южной рокады.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал журналистам, что в 2021-2023 годах в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется открыть еще 25 станций метро, проложить порядка 60 км линий метрополитена, построить порядка 270 км дорог.