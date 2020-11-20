Собянин: Реконструкцию 135 московских поликлиник завершат в 2023 году

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20 ноября 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Капитальный ремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг. Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное - обеспечить своевременную диагностику COVID и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача. Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году», - говорится в сообщении.

По словам мэра, всего в эту программу включено 135 зданий. «Большинство из них были построены 40-60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения. Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации - это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование. Поэтому многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации», - отметил Сергей Собянин.

Он сообщил, что ремонт первых 11 зданий практически завершен.

«В декабре в отремонтированные здания поликлиник начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они вновь откроют свои двери для взрослых и детей», - добавил мэр.

Сергей Собянин также подчеркнул, что к 2023 году планируется закончить ремонт всех 135 городских поликлиник, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.