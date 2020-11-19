Челябинцев просят помочь купить детям с ДЦП велотренажеры
19 ноября 2020, 23:13[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Участником акции «Едем вместе!» может стать любой желающий: для этого нужно будет просто «проехать» на велотренажере несколько километров.
Акция, организованная благотворительным фондом «Настоящий волшебник», пройдет с 18 по 20 декабря в ТРК «Космос». Ее цель – купить детям, страдающим ДЦП, специализированные велотренажеры. Когда общий километраж достигнет стоимости тренажера, то партнеры акции купят и передадут его ребенку.
Можно заказать на сайте едем-вместе.рф проект футболку или толстовку с символикой проекта. Все вырученные средства также будут направлены на приобретение велотренажеров. Еще один вариант помощи – рассказать своим друзьям об этом важном и нужном проекте, разместив у себя в соцсетях ссылку на ресурсы акции «Едем вместе!». Ну и, конечно же, можно просто сделать пожертвование подопечным фонда.
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