Станислав Говорухин: «Мне неприятны глупые и бездарные люди»

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19 ноября 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Станислав Говорухин, фото: globallookpress.com, © Anatoly Lomokhov

Станислав Сергеевич Говорухин – человек с потрясающим талантом завораживать собеседника. Его можно слушать до бесконечности. Я познакомилась с режиссером, актером, сценаристом (дай Бог памяти!!!) в 2005 году. Тогда это было мое первое интервью… Мне было интересно слушать рассуждение о российском, американском кино, о перспективных молодых актерах и, конечно, о политике. Прошли годы… И вот я вновь сижу напротив маститого режиссера, попиваю холодное шампанское, и слушаю, слушаю, слушаю… О чем он говорит? Конечно, о кино, о России и о …любви…

КОММЕРЧЕСКОЕ КИНО, ЗРИТЕЛЬ С ПОПКОРНОМ

Сегодня пришло время коммерческого кино. И с этим трудно спорить. Кино будет таким, каким будет зритель. Конечно, коммерческим! Мне всегда важен был сюжет…А большинство сюжетов нынче для полуграмотной молодежи, которая идет в кинотеатр с попкорном. И это омерзительно! Ситуация такая сложилась не только в России, но и в Америке она не лучше. Да и в Европе подростки сидят с тем же «набором» в их кинотеатрах. Но это изменить невозможно. Нельзя вернуть кино, которое было лет тридцать назад. Сегодня, чтобы зритель пришел в кино, нужно его заинтересовать сюжетом, извини, «ниже плинтуса». И при этом, нужно «такое кино» разрекламировать. А реклама стоит огромных денег. Но это дело уже продюсера. Мое дело – снять фильм. Что для меня важно? Мне важно, чтобы мои картины посмотрел российский зритель. Конечно, я не буду лукавить по поводу зарубежного зрителя…Для любого режиссера важно, чтобы его кино смотрели, но меня интересует, в первую очередь, зритель, который понимает мои фильмы. Мне неприятны глупые и бездарные люди, которые пришли в кино только по причине…. «НАДО»... Сегодня модно ходить на премьеры. Но это совсем не означает, что те кто приходит, действительно отличаются хорошим вкусом. Вот ты спросила о вашем зрители…Да, я приезжаю в Ригу на презентацию своих картин! И мне импонирует латвийский зритель! Возможно, что дело в менталитете… Вы более спокойны... Вижу искренний интерес. А это всегда приятно. Для режиссера всегда приятно, когда его фильмы знают. А у вас мои фильмы знают.

Какая нынче беда с кинопродукцией в России? Считаю, что у нас засилье американского кино. И я поднимал вопрос в Думе о введении квот на американскую кинопродукцию. Посмотри, на многих международных фестивалях побеждают картины из Азии. И тут нет никакой загадки. Просто пришло время азиатского кино, а «шедевры» Голливуда отходят на задний план. Я понимаю, что картины из Голливуда прекрасно разрекламированы. На высшем уровне. Но есть замечательные корейские, китайские фильмы. Но люди к ним еще не привыкли. Да и их реклама отстает от американской. Но это уже не мое дело. Это дело прокатчиков. Я лишь высказал свое мнение. А это уже ваше дело… верить или нет.

Да, иногда у меня возникает мысль: «Не хочу снимать кино! Куража нет!» Да и интеллект у зрителя все ниже. Да и кого снимать? Актеры разрываются между сериалами. Сегодня они в одном, а завтра уже в другом. Некогда остановиться, подумать, изучить сценарий. Я же вырос на качественном кино. Работал ассистентом у великого Сергея Бондарчука на картине «Война и мир». Снимался в серьезном кино у Сергея Соловьева в «Ассе». Трудно представить, что у таких режиссеров в картине звучит, например, мат. Это недопустимо для кино. Я много прожил, но мат в кино никогда не допущу. Это просто неуважение к зрителю.

Вообще, о фильмах можно судить через много лет. Будет ли оно интересно зрителю? Думаю, что конечно! Естественно, что вкусы меняются, но интересное кино остается. Я знаю, что картину «Место встречи изменить нельзя» смотрят до сих пор с интересом. Уверен, что этот фильм останется классикой. Но я не особо его люблю. Да, это так! Есть определенные неточности в картине. Да и снимал его с некоторыми трудностями. Например, Аркадий Вайнер не хотел, чтобы роль Шарапова играл Владимир Конкин. Он считал, что главный герой его романа «Эра милосердия»должен быть не юнцом, а опытным разведчиком. И весь этот опыт должен иметь отражение на внешности. Но я видел именно так этого героя. И не ошибся. Конкин и Высоцкий составили хороший дуэт. Люди полюбили этот фильм, улицы «вымирали», когда шла картина… Кстати, критики ругали меня за «Место встречи изменить нельзя». Мне сложно сказать – почему? Когда, например, в прокат вышла картина «Благословите женщину», то критики ее тоже ругали… А фильм «Ворошиловский стрелок» просто материли… Но прошло время…И сегодня мне часто предлагают снять продолжение, например, «Место встречи изменить нельзя». Но я не соглашаюсь на такие эксперименты. Зачем? Высоцкого уже нет. А картина без него…Без него и фильма нет! Разве та картина плоха? Зачем еще одна нужна? Я повторюсь, интересное кино зритель будет смотреть и через тридцать лет. Я не хочу никого обидеть, но лично мне совершенно не интересно смотреть, например, фильмы Сокурова… Почему? Просто мутотень!

Я никогда не скажу, что не имею претензий ко всем моим фильмам. Но есть те, к которым у меня нет претензий… Например, картина «Конец прекрасной эпохи». Фильм получился автобиографический. Где-то этот фильм и обо мне. О моей журналистской юности. Конечно, все от Давлатова осталось, но сценарий написал я. Ты удивлена, что я заговорил о своей журналистской юности? Я в далеких 60-х работал редактором и ассистентом режиссера на Казанском ТВ. Опыт в журналистике имею.

Меня часто спрашивают: «Вы снимаете кино для себя?» Нет. Для зрителя. Я снимаю кино для таких, как я. Их миллионы. Но они в кино не ходят. Обычно их смотрят на кинофестивалях, по ТВ, в интернете. Мои картины малобюджетные. Для «габаритного» кино нужны очень большие деньги. А где их взять? Сегодня снимают фильмы для ТВ. Но это уже совсем уже беднота и халтура. А вот когда канал и государство совместно принимают участие в проекте – другое дело. Кино получается хорошее. Посмотрел я фильм «битва за Севастополь»… Можно же было убрать все эти компьютерные «игры»! Тогда и картина бы получилась хорошая. Но все эти «игры» нужны зрителю. И не всегда образованному. Вот отсюда и проблема….

Продолжение следует