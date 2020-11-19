Матрона Московская

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

ТОЛЬКО ПОПРОСИ…

Ее почитают и благодарят миллионы. Ее просят о невозможном. К ней обращаются тогда, когда уже никто не может помочь. Ее называют Матушка Заступница. Покровительница женщин, бездетных семей. Она исцеляла молитвой, предсказывала будущее, помогала в решении семейных проблем. Она никому не отказывала в помощи ни при жизни, ни после смерти. Она – Чудотворица. Матронушка Московская.

1896 год. Обычное утро. В Андреевском соборе города Кронштадта шла литургия. Как всегда, во время богослужения Иоанна Кронштадтского, храм был полон. Служба закончилась. Люди, приехавшие со всей России, толпой двинулись к любимому батюшке, чтобы получить его благословение. А знаменитый пастырь , увидев кого-то в толпе, сказал: « Православные,расступитесь!» Толпа раздвинулась…И все увидели юную девушку в скромной крестьянской одежде. Девушка была слепа. Батюшка Иоанн позвал ее: « Матронушка, иди сюда. Иди сюда. Православные, вот идет моя смена. Восьмой столп России»

На своих святых, как на столпах, стояла Русь всегда. Возможно, тогда в Андреевском соборе, великому пастырю открылось, что России нужны будут не «гиганты духа», а простые, чистые души, как Матронушка, которые станут для народа опорой и утешением.

РОЖДЕНИЕ. СЛЕПОЙ МЛАДЕНЕЦ

1883 год. Село Себино Тульской губернии. В бедной крестьянской избе, сидит за столом измученная нищетой беременная женщина. На ее лице мука и отчаяние перед неизвестностью. Бледными губами она шепчет молитву: «Господи, помилуй! Помоги родить мне ребеночка. Дай ему жизни!» Ее молитву прерывает громкий стук в дверь. В хату вваливается соседка. Бесцеремонно садится за стол, вытаскивает из потайного кармана многочисленных юбок, бутылочку с жидкостью… « Вот, Наташка, достала тебе! Маковый отвар. Будем плод травить. Незачем тебе рожать! Сама нищая, муж калека. Не прокормишь ты ребенка!» Женщина испуганно посмотрела на соседку: « Так это против Бога! Грех! Не буду я избавляться! Уйди, Христа ради» Соседка рассмеялась. Встала, пошла к дверям… На пороге обернулась и закричала: « А что тебе дал Бог? Нищету? Мертвых детей? Мужа больного урода? Не родишь ты! А если и родишь, то сдохнет этот ребенок!

Крестьянка Наталья вскрикнула и схватилась за живот. Начались роды. Когда измученной Натальи повитуха дала подержать младенца, то крестьянка взглянув на дочку…. потеряла сознание. Девочка была слепа. Наталья не помнила, то ли в бреду, то ли наяву ей послышался голос: « Мамочка, не волнуйся. Ты все уже выстрадала. Больше никто из твоих детей не умрет. И деньги появятся. Сумеешь прокормить нас. Мы – избранная семья»

Матрона была четвертым ребенком в семье. Из архивных источников следует, что рождение Матронушки могло стать для небогатой семьи обузой. Еще до рождения, мать Чудотворицы приняла решение отдать ребенка в приют. Но, беременной женщине было во сне ведение. С ней разговаривала сама Богородица, и предрекла, что ребенок, которого она ждет – угоден Богу.

Есть, конечно, в биографии Матроны Московской и факты, абсолютно точно установленные и неопровержимые. Один из таких фактов – что Матрона родилась не просто слепой, а вообще без глаз. Под плотно сомкнутыми веками не было глазных яблок. Медицине известны буквально единицы подобных случаев. И медики до сих пор ничего не могут сказать о причинах. Ссылаются на плохую экологию, большое содержание вредных веществ в воздухе, воде, продуктах. А православные объясняют рождение Матронушки, как промысел Божий. Ясно одно: Матрона была наделена духовным зрением.

При крещении слепой девочки дали имя Матрона в честь преподобной Матроны Константинопольской. Когда священник опустил дитя в купель, над младенцем образовалась легкая дымка в образе столба, от которой разносилось благоухание. Священник тогда сказал, что незрячая девочка наделена святостью. Интересный факт. Спустя несколько лет Матрона предсказала смерть крестившего ее батюшки.

С самого рождения Святая имела на груди выпуклость в форме креста. Старица считала его нерукотворным нательным крестиком и еще в детстве отказывалась надевать на шею обычный крест.

С детства Матронушку неудержимо тянуло в церковь. Сначала на руках у родителей, потом – держась за мамину руку, девочка постоянно бывала в церкви. Односельчане маленькой Матроны рассказывали, что из поражало, как светилось лицо девочка во время церковной службы. Такие лица, говорили они, наверное, были у праведников. Свет Божьей благодати, который осенял девочку с момента рождения на свет, давал ей силы нести свой крест.

Священник храма Святой Равноапостольной Княгини Ольги игумен Алексей:

- Матрона была не как другие дети. Господь наделил ее духовным зрением. С детства она со смирением терпела насмешки от сверстников. Взрослый человек не станет дразнить слепого, делать ему гадости. Ребенок – может. Сверстники безжалостно глумились над безответной Матроной, пользуясь ее беззащитностью. Как она могла противостоять жестокости? Только крестное знамение, над которым ребята хохотали, стегая слепую крапивой. Но Матрона не ябедничала взрослым, не искала защиты у родителей. Ей была присуща какая –то отрешенность; все будет, как будет, не стоит подгонять события, все сложится, как надо. Святые и не такое терпели во славу Господа!

Как – то раз мать мыла Матронушку; осторожно, чтобы не зацепить, обходила крестик на груди дочки, а сама мысленно приговаривала: «Бедная ты моя детка! Чего – то ты еще натерпишься! Вот, Господь с тобой, на Него вся надежа».

В ответ на такие мысли Матронушка неожиданно сказала: « Я, мама, не бедная. Я очень счастливая. Господь, и правда, всегда со мной, а в уши мне ангелы говорят. Ты жалей братцев Мишу да Ваню. Вот у них жизнь будет нелегкая. Бога –то они слышат, но ничего не понимают. За них молиться надо. А со мной все в порядке будет. Послужу Господу, стану помогать людям Именем Его!»

Первые предсказания

У Матронушки была старшая сестра Марья. Она не особо любила сестру. Да и не до разговоров со слепой сестренкой ей было: рано замуж вышла, своих трое детей, хозяйство. И вдруг – как гром среди ясного неба: мужа Илью арестовали. Марья бежит к матери, вся в слезах, не знает, что и делать. А Матронушка вдруг говорит:

- Да ты погодь убиваться –то! Вернется твой Илья!

- Иди, слепая, отсюда,- рассердилась Марья. Только тебя забыли спросить! Горе у нас!

-Да не кричи ты так! Нет никакого горя, - пожала плечами Матронушка.

На следующий день пошла Марья, слезы глотая, на гумно. Стала молотить. А тут ребятишки бегут:

- Там твой Илья на дороге! Беги встречай!

С десятилетнего возраста, когда девочка лишилась возможности ходить, она перестала расти. До самой смерти тело блаженной было как у ребенка. Одна из почитательниц подарила ей платье, которое полностью закрывало ее тело. Длина этого платьица была 90 сантиметров. До 17 лет парализованная Матронушка лежала в доме родителей, которые жалели и больную дочку и самих себя. Трудно ухаживать за инвалидом. Односельчане не знали, что и думать…. Все уважали ее за христианское смирение, но им трудно было поверить, что Матрона – не просто калека, а Божий человек, наделенный свыше даром творить чудеса. Но все изменил случай….

Первым решил обратиться за помощью к богомольной девушке крестьянин, живущий с ней в одном селе.

- Матроша, ты много лет лежишь и молишься. Ты, наверное, Богу угодна. Я пильщик, а работать не могу – спина болит. Лечился, но доктора не помогают. Потрогай –ка спину, может, и пройдет она.

Матронушка помолилась, потрогала. Боли и прошли . Тот крестьянин поведал об исцелении односельчанам. Его сосед сказал:

- Пойду и я к ней: замучили нас дети, скоро двенадцатый родится. Уж кормить нечем. Прошу ее помолиться, чтобы прекратил Господь это наказание.

Матреша помолилась, и семья обрела благополучие.

С тех пор уважение к больной девушке превратилось в благоговейное почитание. О святой Матроне узнали люди из окрестных деревень и стали приходить к ней, чтобы она заступилась за них перед Господом.

Виктория Цыганова. Певица

« Сейчас в моей семье любовь и спокойствие. Но еще 15 лет назад мой брак с мужем (продюсер певицы Вадим Цыганов-пр.ав) был на грани. Дело шло к разводу. Времена были сложные. Меня не приглашали на телевидение, эфиров не предлагали, песен новых не было. Я сердилась на мужа. Он же продюсер! Скандалы, скандалы, скандалы. Я порядком устала от такой жизни. Решила, что нам пора развестись. Возможно, мы бы расстались… Но спасла наш брак МАтронушка. Уже точно не помню в какой момент, но я решила поехать в монастырь, выплакаться. Приехала. Увидела икону Матронушки и подошла к ней. Помню, что слезы лились ручьем. Помолилась. Как только отошла от иконы – раздался звонок. Мне позвонил супруг. Он начал утешать меня и говорить, что все будет хорошо. Я почувствовала облегчение, и вечером мы помирились. С тех пор, если возникает между нами недопонимание, я сразу обращаюсь к Матронушке. Она мой ангел –хранитель.

Переезд в Москву

Москву блаженная очень любила, говорила, что «это святой город России». В огромной столице было множество несчастных, потерянных, духовно больных людей, которым необходима была помощь. Живя около трех десятилетий в Москве, старица совершала молитвенное служение, помогала всем, кто шел к ней за советом и утешением.

1925 год. В семье Матронушки настали непростые времена. Оба брата ее, Михаил и Иван, вступили в коммунистическую партию, стали сельскими активистами. И присутствие в доме блаженной, которая с утра до вечера молилась, принимала людей, рассказывала о православной вере, было для братьев невыносимым. Они боялись за себя. Опасались репрессий и арестов. И в один хмурый вечер старший брат Михаил решился на разговор: « Матрона, так больше нельзя! Ты о нас подумала?» Не успел он закончить свою мысль, как святая сказала: « Не волнуйся. Я не буду обузой для вас. Уйду. Бог все устроит. А вы живите с миром».

И наступило время скитаний по знакомым, по домам, по квартирам, по подвалам.

Воспоминание современницы старицы Зинаиды Ждановой ( книга «Сказание о житии Блаженной Старицы, Матушки Матроны»)

« Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике – густой, сырой и промозглый пар, топится железная печка –буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: « Матушка, да как же так? Вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой. У нас сорок восемь квадратных метров. Почему же вы не попросились к нам? Матушка тяжело вздохнула и сказала : « Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели».

Очевидцы рассказывали, что некоторые места Матрона покидала спешно, духом предугадывая готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции, так как жила без прописки. Времена были тяжелые, и люди боялись ее прописать. Так она спасала от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев.

Из воспоминаний современницы блаженной З. Ждановой

« Я была свидетельницей, когда к Матроне привели женщину, которая занимала высокое положение. У нее сошел с ума единственный сын, муж погиб на фронте. Сама она, конечно, была безбожницей. Она ездила с сыном в Европу, но врачи помочь ему не могли. « Я пришла к вам от отчаяния, -сказала она, - мне идти некуда». Матрона спросила: « Если господь вылечит твоего сына, поверишь ли в Бога?» Женщина сказала: « Я не знаю, как это –верить». Тогда Матрона попросила воды и в присутствии несчастной матери стала громко читать над водой молитву. Подавая ей затем эту воду блаженная сказала: « Поезжай сейчас в Кащенко (психиатрическая больница в Москве), договорись с санитарами, чтобы они его крепко держали, когда будут выводить. А ты постарайся плеснуть этой водой в глаза и обязательно попади в рот». Через некоторое время эта женщина вновь приехала к Матроне. Она на коленях благодарила матушку, говорила, что сын здоров. А дело было так. Она приехала в больницу, и все сделала, как велела Матронушка. Когда санитары вывели сына, то увидев мать, он стал биться и кричать:» Убери то, что у тебя в кармане!» Ее поразило: откуда он узнал, что в кармане пузырек с водой? Мать плеснула ему этой водой в глаза, попала в рот. И вдруг сын успокоился, глаза стали ясными, и он сказал: «Как мне теперь хорошо» Вскоре его выписали».

Помогала Матрона и тем у кого не ладилась семейная жизнь. Однажды к ней пришла женщина и рассказала, что ее замуж выдали не по любви, и с мужем она живет плохо. Матрона ей ответила: « А кто виноват? Виновата ты. Потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе, и мужчине мы, женщины, должны подчиняться, ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Да и дочерей должна воспитывать в уважении к отцу. Виновата сама. Когда поймешь свою вину – приходи..» Говорят, что женщина послушалась блаженную, и ее семейная жизнь наладилась.

Кончина матушки Матроны

Последний земной приют Матушка нашла на подмосковной станции Сходня (улица Курганная, дом 23-пр.ав), где поселилась у дальней родственницы. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Лишь перед самой кончиной святая, уже совсем слабая, ограничила прием. Но люди шли к ней, и она не могла отказать им в помощи. Говорят, что о времени кончины ей было открыто господом за три дня. И она успела сделать все необходимые распоряжения, исповедовалась и причастилась.

До наших дней дошли рассказы о последних днях Матронушки. Когда иерей Дмитрий, явившийся для исповеди и причастия, был смущен волнением старицы в деле, по его понятиям, не заслуживающем внимания: как сложить руки.

- Неужели и вы боитесь смерти? - удивился он.

И Матронушка, по своему смирению и из любви к ближнему, ответила:

-Боюсь.

2 мая 1952 года блаженная Матрона отошла от земных страданий. И была погребена на Даниловском кладбище. Погребение состоялось 4 мая в Неделю Жен – Мироносиц при большом стечении народа. А за день до смерти она сказала:

- Все, все приходите ко мне на могилку и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, и я буду вас видеть, и слышать, и помогать.