Вице-губернатор Петербурга Елин назвал одну из главных проблем города во время пандемии COVID-19
19 ноября 2020, 20:28[ «Аргументы Недели» ]
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин назвал одну из тяжелых проблем города во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Елина, в Петербурге не хватает подготовленного младшего медицинского персонала.
"Если с врачами понимали худо-бедно, как решить ситуацию, то с младшим медперсоналом это целая проблема", — цитирует чиновника ТАСС. Вице-губернатор поделился, что из-за дефицита кадров возникли проблемы с проведением лабораторных исследований в необходимом количестве.
Он подчеркнул, что есть оборудование, но не хватает медиков, поэтому невозможно быстро развернуть системы, связанные с оповещением. "Все такие работы на первый взгляд вроде не видны, но без них сделать ничего невозможно — они лежат на плечах среднего и младшего медицинского персонала", — пояснил Евгений Елин.
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