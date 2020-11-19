Вице-губернатор Петербурга Елин назвал одну из главных проблем города во время пандемии COVID-19

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19 ноября 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин назвал одну из тяжелых проблем города во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Елина, в Петербурге не хватает подготовленного младшего медицинского персонала.

"Если с врачами понимали худо-бедно, как решить ситуацию, то с младшим медперсоналом это целая проблема", — цитирует чиновника ТАСС. Вице-губернатор поделился, что из-за дефицита кадров возникли проблемы с проведением лабораторных исследований в необходимом количестве.

Он подчеркнул, что есть оборудование, но не хватает медиков, поэтому невозможно быстро развернуть системы, связанные с оповещением. "Все такие работы на первый взгляд вроде не видны, но без них сделать ничего невозможно — они лежат на плечах среднего и младшего медицинского персонала", — пояснил Евгений Елин.