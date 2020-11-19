Артемий Троицкий призвал бойкотировать фильм Алексея Учителя «Цой»

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19 ноября 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известный музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий поделился своими впечатлениями от просмотра фильма Алексея Учителя «Цой».

По мнению Троицкого, единственной правдивой сценой в фильме является реконструкция аварии под Юрмалой, в которой погиб легендарный лидер группы «Кино».

«Хорошо — если это не байопик, а «притча» и «фантазия», как пытается внушить режиссёр, то почему почти все герои фильма — реально существовавшие и существующие люди? Даже намёк на внешнее сходство есть - вот только подлинным образам оно никак не соответствует - это отталкивающие карикатуры на Марьяну Цой, Наталью Разлогову, Сашу «Рикошета» Аксёнова и Юрия Айзеншписа. Карикатуры не только лживые, но и оскорбительные. Я хорошо знаю (знал) лично их всех и могу засвидетельствовать. И все близкие люди Цоя, и его поклонники показаны как сборище уродов — злых, алчных, фанатичных. (А единственный среди них всех человечный человек — выдуманный «водитель автобуса»). Бедный Витя, попал…», - сожалеет Троицкий.

Он напомнил, что отношение к фильму, которое высказывали Цой-младший, Наталья Разлогова и все живые музыканты группы «Кино» — резко отрицательное.

«Если задаться вопросом «а что бы сам Цой сказал, если бы увидел?» — то ответ, полагаю, был бы очевиден. Ему бы не понравилось тотальное враньё и он не дал бы в обиду своих возлюбленных. Если автор хотел «развенчать миф», то попытка выглядит крайне фальшиво и неуклюже. Если хотел «почтить память», до добился ровно противоположного: выражаясь пафосно (но справедливо), я бы сформулировал так: этот фильм — предательство памяти о жизни и смерти Цоя. Возможно, для тех, кто Виктора и его близких не знал и, соответственно, не помнит, это выглядит не настолько возмутительно. Но мы то помним», - отметил Троицкий.

Он напоминает, что изначальное нейтральное название фильма «47» было заменено на «Цой», что, по мнению критика, — «чисто коммерческий и вопиюще неэтичный ход продюсеров и режиссёра».

«Друг мой Саша Липницкий, прекрасно знавший Виктора и снявший два документальных фильма о КИНО («Солнечные Дни» и трёхсерийный «Дети Минут»), отрецензировал ленту «Цой» кратко: «Бред сивой кобылы». Это он по-доброму; я бы сказал грубее — отвратный и подлый фильм. И то, что Алексей Учитель, действительно, знал (не то, чтобы хорошо, но всё же) и снимал Цоя, только усугубляет эту оценку. А все разговоры об «авторском видении», «притчевости» итп — не более, чем демагогия в предельно тухлом контексте», - считает Артемий Троицкий.

Поклонникам легенды русского рока он посоветовал бойкотировать этот фильм:

«Александр Цой подал на производителей картины в суд (он ещё и Путину написал, но это, по-моему, зря… сказал, что от отчаяния). Если нужно будет, готов поддержать. Я совсем не разбираюсь в юридических хитросплетениях, но убеждён в том, что МОРАЛЬНОГО права на существования этот продукт не имеет. Чем закончится разбирательство, я, конечно, не знаю, и, наверное, это будет не очень скоро. А сейчас могу предложить всем, кому дорог Цой и память о нём, просто бойкотировать прокат этого дурного фильма. Причём делаю это искренне и с лёгким сердцем: вы только сэкономите время, нервы и не выйдете из зала, как я, с неприятным чувством лёгкого бешенства».