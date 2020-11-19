Депутат МГД Герасимов намерен добиваться выделения средств в бюджете Москвы на ремонт театров

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19 ноября 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает необходимым предусмотреть в бюджете Москвы на 2021 – 2023 годы средства на продолжение программы ремонта и реконструкции городских театров. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Мы все понимаем, что сейчас очень непростое время – пандемия коронавируса и экономические сложности коснулись не только Москвы и России, но и всего мира. С учетом этого я считаю проект бюджета-2021 в целом достаточно взвешенным и голосовал за его принятие в первом чтении. При планировании удалось избежать сокращения финансирования на основных направлениях, приоритетных для Москвы – бюджет остается социальным, продолжатся программы развития в городском хозяйстве. В то же время, есть некоторые позиции, которые, с моей точки зрения, требуют продолжения работы. В частности, бюджетные ограничения коснулись ряда направлений сферы культуры. Еще раз подчеркну, что логика авторов бюджета понятна с учетом той ситуации, в которой мы находимся, но несмотря на это я буду вносить соответствующие поправки. Я намерен добиваться продолжения комплексной программы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации ряда московских театров», - сказал Евгений Герасимов.

Депутат уточнил, что программа по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации ряда московских театров стартовала в 2011 году.

«В тот момент более 150 зданий театров требовали комплексного ремонта. В рамках программы до 2019 года отремонтировали, реконструировали или выстроили заново 77 зданий, принадлежащих 32 театрам. Но программа далека от завершения – например, в 2021 году в ее рамках предполагалось завершение работ в театре на Малой Бронной, театре Эстрады, а также реставрация театра "Эрмитаж"», — отметил Евгений Герасимов.

По его словам есть несколько причин, почему эту программу останавливать нельзя.

«Первая из них: нуждающиеся в ремонте и реконструкции театральные здания – это чаще всего объекты культурного наследия, без ремонта или реставрации с каждым годом их состояние ухудшается, а значит – растет и стоимость последующих работ. Здания нужно спасать сейчас, а не завтра или послезавтра, иначе мы можем многое потерять. Второе соображение состоит в том, что именно сейчас, пока посещение театров ограничено, работы по ремонту и реставрации проводить удобнее всего. Но главное, что я хотел бы отметить – это символический момент: театры, культурные учреждения представляют собой абсолютную национальную ценность. В любые самые трудные времена государство находило и продолжает находить средства на поддержку театров: даже в блокадном Ленинграде, где люди ежедневно умирали от голода, продолжал работать знаменитый Театр Музыкальной комедии. Культура, искусство – это символ надежды на лучшее, на возвращение к полноценной жизни. Поэтому Москва просто обязана продолжить программу реставрации театральных зданий. Буду вносить соответствующую поправку», — заключил Евгений Герасимов.