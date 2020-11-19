Глава Тувы заявил о спорных участках границы с Красноярским краем и Иркутской областью

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19 ноября 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о претензиях, которые касаются участков на границах республики с Красноярским краем и Иркутской областью.

Пресс-служба республиканского правительства уточнила, что одним из спорных объектов является аржаан (памятник уюкской культуры) Уру, находящийся на стыке Тувы и Красноярского края. Другая спорная территория расположена на стыке Тувы и Иркутской области.

О наличии территориальных «неясностей» Шолбан Кара-оол сообщил в Facebook 18 ноября:

«У нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям. Эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения».

По словам Шолбана Кара-оола, в Росреестре обещают оказать содействие и поработать над уточнением границ.

Сегодня вопрос территориальных претензий Тувы был поднят на заседании краевого законодательного собрания Красноярска.

«Что за феодализм? Если глава соседнего региона хочет, чтобы земли относились к его республике, то он может войти в состав Красноярского края на правах Кызыльского района. Мы готовы принять. Но никаких отчуждений мы не позволим», - заявил депутат от ЛДПР Денис Притуляк.

В правительстве Красноярского края сообщают, что работа по согласованию описания границ ведется в плановом порядке под контролем правительства России.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в свою очередь, заявил:

«Никаких вопросов об изменении границ никто не ставил и не будет ставить».

В Росреестре уточняют, что установление границ между субъектами и внесение сведений о них в ЕГРН относится к компетенции региональных властей.