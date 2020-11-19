Родственник экс-президента Дагестана осуждён за коррупцию

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19 ноября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор племяннику экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Асхабали Абдулатипову и бывшему главе Докузпаринского района республики Абдурагиму Алискерову. В 2017 году Алискеров, изъявил намерение возглавить район и передал через Асхабали Абдулатипова его другому дяде, депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову, 20 миллионов рублей.

Статья, вмененная Асхабали Абдулатипову (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере) , предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Статья, по которой проходил Абдурагим Алискеров (дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере), предполагает от 8 до 15 лет заключения. Дополнительно на каждого из подсудимых возлагается штраф в размере на 450 млн рублей.

Сообщается, что оба подсудимых признали вину и раскаялись. Принимая это обстоятельство во внимание, прокурор запросил для Асхабали Абдулатипова и Абдурагима Алискерова не самые строгие наказания - восемь и девять лет колонии строгого режима соответственно. Суд же вынес еще более мягкие наказания - Асхабали Абдулатипов приговорен к шести годам заключения, а Алискеров — к семи. При этом снижен и размер штрафа - до 300 млн руб. Осужденные также лишены права в течение трех лет после освобождения занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях.

Уголовное дело в отношении депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова рассматривается в суде отдельно. В Следственном Комитете России считают, что он, имея связи в органах государственной власти и правоохранительных структурах, пользовался своими родственными отношениями с экс-главой Дагестана и выступал крупным решальщиком, лоббируя за вознаграждение назначения на должности местных чиновников. Так, по данным следствия, за 70 млн руб. он якобы способствовал назначению Магомеда Махачева руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану. Впрочем, тот в итоге оказался под следствием по обвинению в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участники которого за деньги оформляли липовые удостоверения инвалидов. Абдурагим Алискеров, работавший директором совхоза «60 лет Октября», в 2017 году тоже решил воспользоваться услугами решальщика и с его помощью возглавить родной Докузпаринский район.

Известно, что для племянника экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипова это уже вторая судимость. В сентябре 2019 года он получил в Дагестане условный срок за растрату 25 млн руб. Как установило следствие, Асхабали Абдулатипов в 2013–2017 годах взял в правительственный гараж на обслуживание шесть частных иномарок.