В Челябинской области вводят ограничения для предприятий общепита

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19 ноября 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Глава региона сообщил о новых ограничениях, которые коснуться в основном предприятий общественного питания. Несмотря на то, что кафе и рестораны продолжат свою работу, теперь они не должны оказывать услуги с 23.00 до 6.00 с 1 декабря по 10 января. Также уже с завтрашнего дня в них запрещено проводить развлекательные мероприятия.

Алексей Текслер отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно стабилизируется, но рисковать здоровьем людей в период новогодних праздников не стоит.

Также более строго в регионе будут подходить к организации концертов. Теперь все мероприятия нужно будет согласовывать с министерством культуры Челябинской области. Важное условие – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В Instagram Алексей Текслер отметил, что лучше поступить так, чем вводить общий локдаун после.