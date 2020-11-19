Хабаровчане старше 65 лет переходят в самоизоляцию

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В связи с непрерывно ухудшающейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Хабаровском крае пожилым гражданам в возрасте 65 лет и старше предписано уйти в режим самоизоляции.

С 23 ноября работающие пожилые жители региона должны будут прекратить посещать общественные места.

- С понедельника вводится режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им будет произведена оплата больничного листа точно также, как это делалось весной, - сказал Никонов.

Он отметил, что исключение сделано только в отношении медработников всех категорий, а также глав организаций, независимо от формы собственности.

- Они продолжат работу, но если руководитель организации сочтет для себя нужным уйти на самоизоляцию, он вправе будет это сделать. Режим самоизоляции вводится на один период, то есть на 14 дней, - уточнил Никонов.

Управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Деркач подчеркнул, что ушедшим самоизоляцию для оформления больничного листа ничего предпринимать не нужно. Все документы будут оформлены в электронном виде напрямую между работодателями, медицинской организацией и Фондом соцстрахования.