Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за их труд в пандемию

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19 ноября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 40 тыс. москвичей участвуют в разных формах в движении оказания помощи людям, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с волонтерами и социальными работниками столицы во флагманском волонтерском штабе столицы на ул. Тверская.

«Мы активно с вами занимались весной этого года проблемами, связанными с пандемией, оказанием содействия, помощи людям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Это, в основном, пожилые люди, с хроническими заболеваниями - все те, кому потребовалась помощь. Затем был период времени, когда ситуация улучшилась. Мы сняли все ограничения, и, собственно, такой активной помощи от волонтеров не требовалось. Но в сентябре, октябре, ноябре у нас ситуация изменилась. Это связно с осенним периодом прохождения пандемии. Мы вновь обратились за помощью, и я хотел выразить огромные слова благодарности и от себя лично, и от москвичей. Вы откликнулись, и сегодня около 40 тыс. человек в разной форме участвуют в движении оказания помощи во время пандемии», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что к оказанию помощи во время пандемии присоединилось большое количество предприятий и организаций столицы.

«Пандемия - это не только вызов медицинской системе, вызов врачам, вызов всей системе управления, но это и вызов всему обществу. По сути дела, мы с вами проходим тест - тест на доброту, отзывчивость, на понимание друг друга. Это очень важно. И очень хорошо, что в Москве огромные пласты людей, предприятий, организаций включились в эту работу», - сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, акция помощи москвичам старше 65 лет, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и другим людям, которые должны соблюдать домашний режим, была начата весной 2020 года. Летом после отмены режима самоизоляции она была временно приостановлена и возобновлена с 28 сентября. С начала акции волонтерами и соцработником выполнено порядка 600 тыс. заявок москвичей.

Акция взаимопомощи #МыВместе стартовала 28 марта 2020 года. Ее организаторами стали Общероссийский народный фронт, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.

Оператор акции в Москве - ресурсный центр «Мосволонтер». В настоящее время в акции участвуют больше тысячи волонтеров. Ее партнерами в Москве стали 410 промышленных, транспортных, торговых, общественных и других организаций, а также частных лиц. Они в благотворительных целях предоставляют продукты питания, транспортные карты, медицинские маски, услуги связи и другое.

Волонтеры - участники акции, которые развозят продукты по домам, получили 16 тыс. 850 транспортных карт для проезда в общественном транспорте.

Волонтеры также участвовали в акции по вакцинации москвичей от гриппа - более 1,9 тыс. жителей столицы в течение двух месяцев помогали медикам. Дежурившие в мобильных пунктах волонтеры рассказывали москвичам о важности профилактики гриппа.

Московский городской ресурсный центр «Мосволонтер» создан 21 февраля 2014 года. На сайте mosvolonter.ru зарегистрировалось 97 тыс. добровольцев. В волонтерскую деятельность вовлечены более 520 тыс. москвичей.