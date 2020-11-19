Чубайс назвал достоинством пандемии COVID-19 принуждение к цифровизации
19 ноября 2020, 16:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал достоинством пандемии коронавируса принуждение к цифровизации, за принуждение к цифре. Чубайс считает это крупным структурным сдвигом в экономике, поскольку цифровой формат работы может остаться и после снятия ограничений.
По его мнению, общаясь в цифровом формате, люди экономят время на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. Чубайс убежден, что коронавирус когда-нибудь кончится, а цифровизация останется.
Глава «Роснано» подчеркнул, что цифровизация - это очень крупный структурный сдвиг в экономике. Чубайс выступал на XIII Петербургском международном инновационном форуме в онлайн-режиме.
Чубайс в октябре заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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