Илья Варламов рассказал о вымирающем Комсомольске-на-Амуре

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19 ноября 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Известный блогер и урбанист Илья Варламов обратил внимание на Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края как на один из вымирающих российских городов.

Илья Варламов опубликовал в своем аккаунте в Instagram список городов с максимальным оттоком населения, в число которых попал и Город Президентского внимания. Варламов указал, что при 273 300 жителях в 2006-м, уже в прошлом году в городе осталось только 246 607 жителей.

Согласно официальной статистике, население Комсомольска-на-Амуре сократилось на 27 тысяч человек за 14 лет.

Сейчас блогер находится в Хабаровске. Он прибыл в краевую столицу сегодня и уже успел удивиться хабаровским морозам.

- У нас в Хабаровске холодно. Нет, не так. У нас в жутко холодно, предательски холодно. Вот смотришь на градусник, а там -6. Но эти -6 ощущаются как -20! Бывает холод, к которому ты готов, например сухой якутский холод. Ты выходишь в унтах, в теплых штанах и рукавицах, ты морально готов, что у тебя замерзнут глаза и лицо покроются инеем. Но хабаровский холод не такой. Он берет врасплох! Почему нельзя было основать Хабаровск где-нибудь около экватора? – задается вопросом Варламов в своем Instagram.

В сторис он просил подписчиков посоветовать ему хороший ресторан в Хабаровске.