Москвичи взяли 10 наград «Best of Nations» на международном чемпионате профмастерства

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На прошедшем международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challengе конкурсанты из Москвы стали лучшими более чем в половине компетенций. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, в чемпионате принимали участие в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет.

«Триумф сборной Москвы на прошедшем финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий. Мы очень рады, что международный чемпионат профмастерства прошел в этот раз в Москве, и мы можем использовать весь опыт применения дистанционных технологий для проведения такого рода мероприятий. Наши конкурсанты показали достойный результат, став победителями в 10 из 19 компетенций», - сказала Анастасия Ракова.

Организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний и оценивали работу участников удаленно из Центров управления соревнованиями.

Анастасия Ракова уточнила, что москвичи победили в таких компетенциях, как: «Аддитивное производство», «Инженерия космических систем», «Интернет вещей», «Интернет-маркетинг», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Машинное обучение и большие данные», «Обслуживание сервисных роботов», «Роботизированная сварка», «Технологии информационного моделирования BIM», «Управление жизненным циклом».

Чемпионат BRICS Future Skills Challenge стал первым в мире международным чемпионатом в очно-дистанционном формате, в ходе которого в режиме реального времени во всех пяти странах опробовали новые технологические и цифровые решения для чемпионатов профессионального мастерства, разработанные Союзом WorldSkills Russia, а также специальные цифровые платформы партнеров, которые стали площадками для проведения чемпионата.







