Озвучены ограничения в период новогодних праздников на Кубани

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19 ноября 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

izhlife.ru

Оперштаб Краснодарского края провёл заседание по поводу мер противодействия распространению коронавируса в период новогодних праздников в регионе.



С 25 декабря по 13 января отменят все ночные уличные гуляния на площадях в муниципалитетах. Также под запрет попали традиционные новогодние детские представления. Все мероприятия будут проходить онлайн.



Остаётся действительным запрет на проведение банкетов и корпоративов. Кафе и рестораны также будут работать в новогоднюю ночь по-прежнему — до полуночи.