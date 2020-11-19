На полигоне Молькино начнутся учения с боевой стрельбой

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19 ноября 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

instagram.com/gorkluch_official

Власти Горячего Ключа предупредили горожан о том, что с 25 ноября на полигоне Молькино начнутся военно-тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации и артиллерии.



Городская администрация в своём Instagram-аккаунте подчеркнула, что в целях безопасности гражданским вход на полигон запрещён.



Учения продлятся до 25 апреля следующего года.



С 17 ноября уже начались ещё одни учения — в Новороссийске. Для этого в город-герой прибыло три корабля из Египта. Тренировки продлятся до 24 ноября, в них будут присутствовать как морская, так и наземная фазы.