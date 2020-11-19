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Аргументы Недели Общество 13+

У департамента информационной политики Краснодара новый руководитель

, 13:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

У департамента информационной политики Краснодара новый руководитель
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новое назначение получила Анна Косарева — она стала руководителем департамента информационной политики Краснодара. Ранее эту должность занимал Антон Смертин, который недавно стал вице-мэром кубанской столицы.

Кандидатуру Анны представил начальник управления кадрами Виктор Тушев на заседании Гордумы.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что Косарева окончила КубГТУ по специальности "Связи с общественностью" в 2008 году. До нового назначения она работала в администрациях Новороссийска, Славянского района и Армавира.

С 2015 года Анна возглавляла отдел оперативной информации департамента ифнормполитики региона.

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