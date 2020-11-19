В Госдуму внесли законопроект о возможности признания физлиц иностранными агентами

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19 ноября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Законопроект предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность.

Авторы инициативы отмечают, что она разработана в целях совершенствования правового регулирования деятельности общественных объединений и иных лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической жизни страны.

«Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа – пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — пояснил глава думского комитета Василий Пискарев.

Согласно предлагаемым изменениям физлица, выполняющие функции иноагентов, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к гостайне.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы выявила факты вмешательства в прошедшие региональные выборы.