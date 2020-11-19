Число скончавшихся после заражения COVID-19 в США превысило 250 тыс человек
19 ноября 2020, 11:50[ «Аргументы Недели» ]
Число скончавшихся после заражения коронавирусом в США превысило 250 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 1.47 мск, в США с начала эпидемии зафиксировали 250 029 летальных исходов. За все время коронавирусом заразились 11 485 176 человек. Отмечается, что выздоровели в США 4 293 816 человек.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 56 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
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