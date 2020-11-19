Ростехнадзор отчитался о готовности к отопительному сезону в Челябинской области
19 ноября 2020, 11:08[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Паспорта готовности получили 41 из 43 муниципалитетов.
Как сообщает пресс-служба губернатора, Уральское управление Ростехнадзора завершило проверку готовности муниципальных образований к отопительному сезону. Документы не прошли проверку у Златоустовского городского округа и у Агаповского муниципального района. Несмотря на это, предпосылок для срыва отопительного сезона в этих территориях нет.
Напомним, в этом году по решению Алексея Текслера было увеличено финансирование мероприятий по модернизации и подготовке к зиме почти в 1,5 раза. Из областного бюджета было выделено 1,2 млрд. рублей, из местных бюджетов – 769,1 млн. рублей.
В регионе удалось заменить почти сто километров ветхих тепловых и 180 км водопроводных сетей.
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