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Аргументы Недели Общество

169 новых пациентов с COVID-19 в Краснодарском крае

, 10:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

169 новых пациентов с COVID-19 в Краснодарском крае

За сутки на Кубани выявили 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 81.

236 кубанцев выписаны по выздоровлению, однако шестерых спасти не удалось. В Адыгее на поправку пошло 64 пациента, один скончался.

Всего в России за минувший день, 18 ноября, подтверждено 23 610 случаев заболевания коронавирусом. 25 573 россиян пошли на поправку, однако опасная инфекция унесла жизни 463 человек, — сообщает ИЦК.

Kub