Депутат МГД Картавцева отметила направленность бюджета на развитие социальной инфраструктуры

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Лариса Картавцева, фото соцсети

Повышение качества, доступности и комфорта оказания услуг в медицинских учреждениях столицы останется одним из приоритетов развития здравоохранения Москвы в 2021 году. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«Несмотря на вызовы пандемии коронавируса, бюджет Москвы остается социальным, а финансирование здравоохранения - ключевым приоритетом. Оно увеличится из бюджета почти на 12% и составит более 447 млрд руб., а с учетом средств Московского городского фонда ОМС - 742 млрд руб. Сохраняется преемственность программ и проектов. В ходе обсуждения бюджета города на следующий год рассматривались вопросы строительства новых поликлиник и больниц и ремонта уже существующих», - сказала Лариса Картавцева.

По словам депутата, речь идет, прежде всего, о масштабной программе капитального ремонта детских и взрослых поликлиник. «Москва - это мегаполис, который быстро развивается. Сегодня первичное звено здравоохранения должно отвечать требованиям времени. Большинство поликлиник Москвы спроектированы и построены примерно 50 лет назад. С тех пор все изменилось: появились новые технологии в медицине, для которых нужны новые мощности и новое оборудование, а главное - изменились требования жителей. Поэтому обновление поликлиник крайне важно», - отметила Лариса Картавцева.

Парламентарий напомнила, что в этом году был начат ремонт 37 поликлиник, реконструкция 11 из них уже завершена. В 2021 году, уточнила она, планируется начать ремонтные работы еще в 44 поликлиниках.

Также Лариса Картавцева отметила, что одним из главных проектов в 2021 году станет бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции - уже сейчас город активно готовится к массовой вакцинации и завершает создание сети прививочных кабинетов. При этом, отметила депутат, будет продолжена вакцинация и от других инфекционных болезней.

«Также важны: программа бесплатного лекарственного обеспечения людей с хроническими заболеваниями и создание условий для современной и эффективной медицинской помощи, в том числе - высокотехнологичной», - заключила Лариса Картавцева.