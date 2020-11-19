Якубович рассказал, как узнал от матери дату своей «смерти»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Леонид Якубович, Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, как узнал о своей смерти от собственной матери - Риммы Якубович. Рано утром взволнованная женщина позвонила сыну, чтобы спросить, жив ли он.

«Видимо, поняли, что мне уже 75, а я все никак не помру», - вспоминает он в эфире телешоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в сообщении указали даже время и место отпевания.

Также Якубович поделился историями о несуществующих любовницах, баснословных гонорарах и обмане на программе «Поле чудес». По его словам, в Интернете появилась информация якобы есть специальный человек, который останавливает барабан в тайной комнате.

Однако телеведущий заметил, что с годами недостоверной информации про него стало меньше.