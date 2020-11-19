Якубович рассказал, как узнал от матери дату своей «смерти»
19 ноября 2020, 10:32[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, как узнал о своей смерти от собственной матери - Риммы Якубович. Рано утром взволнованная женщина позвонила сыну, чтобы спросить, жив ли он.
«Видимо, поняли, что мне уже 75, а я все никак не помру», - вспоминает он в эфире телешоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в сообщении указали даже время и место отпевания.
Также Якубович поделился историями о несуществующих любовницах, баснословных гонорарах и обмане на программе «Поле чудес». По его словам, в Интернете появилась информация якобы есть специальный человек, который останавливает барабан в тайной комнате.
Однако телеведущий заметил, что с годами недостоверной информации про него стало меньше.
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