Депутат Мосгордумы Орлов: Бюджет Москвы 2021 года остается социальным

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19 ноября 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Степан Орлов, фото: соцсети

Бюджет Москвы на 2021 год остается социально ориентированным бюджетом развития. Об этом накануне в ходе заседания городского парламента сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

«Бюджет Москвы - концентрированное выражение экономической, социальной, инвестиционной политики города. Этот год не просто сложный, он один из самых тяжелых за последние десятилетия. Многие мегаполисы и страны находятся в экономическом кризисе и даже на гране дефолта или банкротства. Москве пока удалось выстоять. <...> Это результат грамотных и эффективных действий правительства Москвы по снижению негативного воздействия пандемии и снижению цен на энергоресурсы на экономику города, результат экономической, налоговой, инвестиционной и бюджетной политики города последних лет. <...> Бюджет по традиции остается социальным. Действительно, на цели социальной политики направляется 56% всех расходов проекта бюджета Москвы. <...> Бюджет развития Москвы это не только адресная инвестиционная программа, транспорт, капремонт, это еще и развитие науки, инноваций, создание высокотехнологичных рабочих мест», - сказал Степан Орлов.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 трлн 152 млрд 754,3 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 235 млрд 590,5 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 344 млрд 665,9 млн руб.

Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд 14 млн 426,3 тыс. руб., в 2022 году - 340 млрд 586 млн 960 тыс. руб., в 2023 году - 183 млрд 369 млн 368,5 тыс. руб.

Напомним, проект закона был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.