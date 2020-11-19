Наталья Котова не намерена подавать в суд на Евгения Тефтелева

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19 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Об этом глава Челябинска рассказала в прямом эфире на ОТВ.

Напомним, показания против Натальи Котовой в ходе досудебных разбирательств дал экс-мэр Евгений Тефтелев, осужденный за взятку. Как сообщали «Аргументы недели», бывший чиновник приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 37,5 миллионов рулей. С 2015 по 2019 гг. получил 2,5 миллиона рублей от руководителя одной из строительных фирм города.

Экс-мэр также дал показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и советника главы города Петра Конарева. Руслан Гаттаров уже подал в суд за клевету на Евгения Тефтелева.

Наталья Котова заявила, что все озвученные Тефтелевым факты не соответствуют действительности, но она не намерена обращаться в суд.

«За долгие годы работы на руководящих постах я научилась прощать людям человеческие слабости. Тем более, Евгений Николаевич не был даже режиссёром этого спектакля, а был простым исполнителем. Которого попросили сказать, и он это сделал. К сожалению для некоторых, я не буду участвовать в этом спектакле», – подчеркнула глава.