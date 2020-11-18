Законопроект о бюджете столицы готовится ко второму чтению в МГД

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18 ноября 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фото соцсети

Проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов готовится ко второму чтению. Об этом в ходе заседания парламента сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мосгордума в первом чтении рассмотрела проект закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет Москвы программный, социальный и инвестиционный. В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии. Предварительно, законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении. Сейчас идет конструктивная работа с исполнительной властью, у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению», - сказал Алексей Шапошников.

Он отметил, что предметом рассмотрения в первом чтении являлись основные характеристики бюджета города: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий Москвы.

«В 2021-2023 годах на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» предусмотрено 1 трлн 756 млрд руб. В будущем году эта сумма составит 569 млрд руб. Каждый третий житель нашего города, а это более 4,5 млн человек, получает меры поддержки от города. Среди основных приоритетов: поддержка старшего поколения, инвалидов, семей с детьми и детей-сирот, москвичей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, безработных. Особое внимание - старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны». Помимо денежных выплат город гарантирует льготы по ЖКХ, проезду в транспорте, медицинскому и социальному обслуживанию. <...> Так, с 2021 года минимальная пенсия москвича составит 20 тыс. 220 руб.», - добавил депутат.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 трлн 152 млрд 754,3 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 235 млрд 590,5 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 344 млрд 665,9 млн руб.

Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд 14 млн 426,3 тыс. руб., в 2022 году - 340 млрд 586 млн 960 тыс. руб., в 2023 году - 183 млрд 369 млн 368,5 тыс. руб.

Проект закона был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.