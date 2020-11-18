Депутат МГД Киселева: Более 5 тыс очередников в Москве могут получить жилье в 2021 году

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18 ноября 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Мария Киселева рассказала Агентству городских новостей «Москва», что более 5 тысяч очередников в столице могут получить жилье в 2021 году. Она отметила, что на эти цели планируется выделить порядка 9 миллиардов рублей.

«По словам руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на учете стоит более 50 тыс. семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для меня важно было услышать, какая сумма заложена в бюджет на решение их проблем, сколько семей получат отдельное жильё уже в ближайший год. Кроме того, очередь сокращается не только благодаря денежным вложениям, но и натуральному предоставлению квартир. Это означает, что порядка 5 тыс. семей ежегодно могут улучшить жилищные условия», - сказала депутат.

Киселева отметила, что часть очередников смогут решить свои проблемы благодаря программе реновации:

«Те, кто прописан в ожидающих расселения пятиэтажных домах и в то же время стоит в очереди, могут получить новое жилье раньше».

По словам Марии Киселевой, предоставляемая жилплощадь будет соответствовать действующей норме — 18 кв. м. на человека. Она добавила, что есть важный нюанс: если семья переедет в равнозначную квартиру (такую же, как была в пятиэтажке, где на человека менее 18 м.), то она сохранит свое место в очереди на получение жилья.

Депутат подчеркнула, что проблема очередников может быть полностью решена за 10-12 лет. По времени это совпадёт с завершением программы реновации.

«Да, срок не самый короткий, однако я уверена, что москвичи будут рады въехать в новые квартиры в современных домах», - резюмировала Мария Киселева.