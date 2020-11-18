Загрязнять нельзя очищать: что происходит в России с качеством воздуха

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18 ноября 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: cоцсети

В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой сети FinExpertiza

Число случаев высокого и экстремально-высокого загрязнения атмосферы в 2020 году увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Речь идет о веществах, концентрация которых превышает допустимую в 10 и более раз. Такие цифры чреваты последствиями для здоровья, которые могут быть более опасными, чем COVID-19. О том, что происходит с воздухом в России сейчас – в материале «Аргументов недели».

Согласно исследованиям Чикагского университета, загрязненный воздух уменьшает среднюю продолжительность жизни людей на два года. Чтобы доказать, что самым серьезным риском для здоровья человека является грязный воздух, авторы работы приводят неутешительную статистику. В странах с небезопасным воздухом в атмосфере – в Индии и Бангладеше - люди живут на 10 лет меньше.

Если в Европе, США и Японии ученые говорят об улучшении качества воздуха, то в России – все наоборот. Летом Красноярск был признан четвертым городом мира с самым грязным воздухом. Так отчасти произошло из-за пожаров, которые региональное управление отказывалось тушить. После лета ситуация не улучшилась: 16 ноября в городе ввели режим «черного неба» на двое суток не первый раз за год. По данным Greenpeace, 94 процентов пожаров в России происходят в зонах контроля, где власти намеренно не ликвидируют очаги возгорания. Как итог: загрязненность атмосферы, высокая концентрация угарного газа, которая вредит человеку и вызывает серьезные отравления или смерть. Проблема Красноярска не только в пожарах – на территории города располагается большое количество промышленных заводов, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества.

На грани экологической катастрофы находится Норильск – город с экстремальными морозами. Он является одним из центров цветной металлургии в мире. Ежегодно промышленные предприятия выбрасывают в воздух 500 тонн меди, а также 2 миллиона тон диоксида серы. В 2016 году в городе был закрыт Никелевый завод – тогда количество выбрасываемых в атмосферу отходов уменьшилось на треть. Руководитель общественной организации «Мой дом» Руслан Абдулаев рассказал корреспонденту «Новой газеты» о том, что «огромная проблема города» – это заболевания работников промышленных предприятий. Правозащитник много раз обращался вместе с пострадавшими в суд с требованием компенсации морального вреда – безуспешно.

В столице качество воздуха тоже оставляет желать лучшего. Основной источник загрязнения – выбросы в атмосферу от автотранспорта. Они составляют около 90%. Ежегодно автопарк Москвы растет на 300 000 машин, а водитель стоит в пробке более 14 часов ежемесячно. Чтобы наглядно показать загрязнение воздуха в столице, в офисе Greenpeace повесили белый стенд, который две недели висел на балконе. За это время он стал темно серым. Однако уровень загрязнения, по словам руководителя столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, снизился в Москве на 30%. На это повлиял и весенний локдаун.

Загрязнение воздуха влияет не только на здоровье людей. Greenpeace оценил ежедневные потери от загрязнения воздуха в 8 миллиардов долларов. Невозможно отказаться от использования автомобилей на данном этапе, но точно можно оптимизировать промышленные предприятия в России – это немного, но поможет улучшить качество воздуха в России