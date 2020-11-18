Экспедиция в Антарктику в этом году отменена

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18 ноября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото Владимир Онопко специально для "АН"

Как рассказали источники в Миннауки, по настоянию руководителя этого ведомства Валерия Фалькова намеченная на декабрь 2020 – май 2021 гг отменена и переносится на следующий год. Официальная причина – эпидемия коронавируса. Неофициальная: неготовность флагмана научного флота «Академика Мстислава Келдыша».

В министерстве говорят, что решение Валерий Фальков принимал самостоятельно, аппарат был против. На совещании комиссии по экспедициям, которое состоялось в минувший вторник под руководством замминистра Медведева, долго искали уважительную причину и решили сослаться на объявленный из-за пандемии форс-мажор. И то верно: говорить вслух, что по вине чиновников (не только Миннауки, но и Минфина!) не был проведен полноценный ремонт научного флота и, следовательно, было провалено поручение Владимира Путина для бюрократа равно фактическому самоубийству.

Напомним, что «АН» неоднократно писал о печальном техническом состоянии флота и, в частности, «Келдыша». И предостерегал от безумного решения отправить на нем людей через половину земного шара на 150 суток без малейшей возможности из-за карантина войти в какой-либо порт.

Мы благодарим лично министра Валерия Николаевича Фалькова за принятое поистине мудрое государственное и человеческое решение. Уверены, что оно было нелегким. И тем более ценным в наш век безответственности и безнаказанности власти.