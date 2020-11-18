Испугать, чтобы управлять. На наших страхах наживаются фармкомпании и политики

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Осенний карантин «второй ковидной волны» не вызвал у россиян и доли паники марта-апреля, когда сметались продукты в магазинах и взлетали до небес цены на аренду дач. Хотя статистика по заболевшим сегодня вдвое выше. Апокалиптические прогнозы уже не вызывают ужаса по принципу условного рефлекса. Не отрицая в целом, что коронавирус – опасная штука, а маски снижают риск, люди задаются вопросом: а не играют ли на струнах самого тревожного поколения в мировой истории все кому не лень? Не становимся ли мы жертвами собственного инстинкта самосохранения? Каким будет мир людей, боящихся самых безобидных вещей?



Различают нормальную и невротическую тревогу, – говорит психолог Мария Берлин. – Есть вполне реальный риск пострадать, гоняя по улицам на мотоцикле или выпивая бутылку водки каждый вечер. Но многие люди боятся ходить через реки по мостам или наступать на трещину тротуара – это невротическая тревога, когда реальный риск пострадать отсутствует. Советское поколение было как раз бесстрашным с перебором. Оно рассуждало так: мы с детства пили воду из-под крана, ездили в машинах без детских кресел, лазали по стройкам, иногда ломали там ноги, но до сих пор живы. Отсюда вечная готовность подраться и чудовищная запущенность болезней, при которой к врачам обращались уже на носилках. У сегодняшних молодых мы наблюдаем другую крайность: отказ от любых доз спиртного, готовность постоянно держать детей в масках и касках.



В стартовавшей «гонке страхов» любые карантинные меры будут выглядеть оправданными, даже если они влекут за собой последствия, словно после мировой войны: ущерб на триллионы долларов, разорение миллионов людей и смерть тысяч от давно известных заболеваний, которые, бросив все силы на пандемию, перестают лечить. Но ещё хуже формирование новой «панической этики», которая ставит вне закона любое мнение, утверждающее, что опасности нет.



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