Россия в полном… топе

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18 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели. Татарстан», Игорь БОЛТУНОВСКИЙ ]

Фото: соцсети

На днях мэр главного российского города Москвы Сергей Собянин объявил, что продлевает дистанционное обучение для школьников 6 – 11 классов до 6 декабря 2020 года. А до этого вице – премьер Татьяна Голикова и вовсе громко заявила о том, что дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в федеральный образовательный стандарт, в обычную жизнь.

Блестящие заявления! Только, что вице-премьер, что столичный градоначальник не понимают, а скорее всего, делают вид, что Москва – это не вся Россия. А здесь – картина печальная. Закрытие школ из-за коронавируса только лишь усугубило и без того слабые позиции цифровой инфраструктуры России.

Это окончательно стало понятно после исследования, которое провела платформа для онлайн-обучения Preply. Это исследование было направлено на изучение стран по всему миру, чтобы выявить, какие именно из них лучше всего подготовлены к равному доступу к образованию во время пандемии COVID-19. В исследовании проанализированы данные о национальной цифровой инфраструктуре, о рынке электронного обучения, о доступе к компьютерам и другие важные факторы. Была изучена цифровая инфраструктура 32 стран мира и в результате выявлено, какие из них оказались лучше всего подготовлены к переходу в новый режим обучения.

Так вот - Россия занимает последнее место (32-е) в рейтинге после Бразилии! Доступ к компьютерам имеют менее 40% жителей России (39, 9%). Для сравнения в Мексике – 44,3, в Турции – 50%, а далее снизу (28 место), с большим отрывом, Греция - 70.5 %

Лидируют по этой позиции (доступ к компьютерам) Норвегия, Люксембург, Нидерланды (соответственно, - 94,9, 95,4 и 97,6%).

При этом Россия опережает США, Австралию, Ирландию и Грецию по показателю расходов на образование, занимая 28-ю позицию! Более того, в России насчитывается 182 курса дистанционного обучения в категории высшего образования. Этот фактор выводит ее на 10 строчку в рейтинге и делает четвертым по величине рынком, насчитывающим более чем 28 миллионов студентов! Тем не менее, Россия стоит так низко в рейтинге по причине низкого качества интернета, непозволительно мизерных зарплат репетиторов и ограниченного доступа к компьютеру из дома.

Чтобы не быть голословными, приведем конкретные цифры. Скорость загрузки мобильного интернета в России составляет 22, Мбит/сек, по сравнению с 71,3 Мбит/сек в Канаде. Средняя стоимость одного часа услуг онлайн-репетитора в России равна всего лишь 250,06 рублей/час. Даже для идущей на 31 месте Бразилии эта оплата составляет - 350.81.

В Турции – 358.90 . В лидерах по оплате – Швейцария - 2,620.24 рублей/час. Она же впереди всей планеты по скорости широкополосного интернета - 155.9 Mbit/s.

А нам остается только уповать, что, несмотря на все громкие заявления с высоких трибун, для начала надо догнать хотя бы в этом вопросе даже не Норвегию, США или Швейцарию, а хотя бы… Бразилию! И не в футболе. А в электронном образовании и цифровой инфраструктуре. Бразилия находится на 31-м месте, опережая Россию, несмотря на более ограниченный доступ к компьютерам у населения и более низкую скорость широкополосного доступа в интернет. Но в Бразилии, в отличие от России, почасовые зарплаты репетиторам гораздо больше, а государственные расходы на образование на душу населения значительно выше.

- Мы убеждены, что электронное обучение имеет большой потенциал улучшить образовательные возможности во всем мире - заявил генеральный директор Preply Кирилл Бигай. - Пандемия коронавируса продемонстрировала, что доступ к электронному образованию распределяется неравномерно, однако существуют широкие возможности начать инвестировать в цифровую инфраструктуру, так необходимую для национального перехода к онлайн-обучению. Это исследование позволяет выявить тот масштаб, в котором показан доступ учащихся к адекватным цифровым инструментам и ресурсам.