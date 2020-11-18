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В Иваново водитель легкового автомобиля сбил двух человек

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В Иваново водитель легкового автомобиля сбил двух человек
фото: pixabey

В Иваново водитель легкового автомобиля сбил двух человек. Оба пострадавших получили сотрясение мозга. Инцидент произошёл на улице Карла Маркса.

Сначала водитель, управлявший автомобилем, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем протаранил остановку общественного транспорта и совершил наезд на молодого мужчину.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все его обстоятельства, сообщает РИА Новости.

ЕСт

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