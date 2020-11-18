Дело Ишаева передано в Замоскворецкий суд

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18 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Экс-губернатор Хабаровского края, бывший полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, а также бывший глава представительства «Роснефти» в Хабаровске Геннадий Кондратов обвиняются в растрате 7,5 млн рублей.

- Дело Ишаева и Кондратова, каждый из которых обвиняются по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"), поступило в суд. Дата первого заседания пока не назначена, - уточнили в Замоскворецком суде.

Перед этим Верховный суд провел заседание, на котором рассматривалось, где именно будет проходить рассмотрение по существу – в Москве или Хабаровске.

Напомним6 что статья, в которой обвиняют Ишаева, предусматривает 10 лет лишения свободы и миллионной штраф.

Напомним, что следователи настаивают на версии, согласно которой в период с 2014 по 2019 годы Ишаев, пользуясь своим служебным положением, организовал растрату 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», обеспечив заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой "Бейс" по аренде помещения площадью более 280 кв. м. оно использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева Кондратов.