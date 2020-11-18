Новосибирская активистка оштрафована за акцию в поддержку Хабаровска

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18 ноября 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Центральный районный суд Новосибирска обязал горожанку выплатить 25 тысяч рублей за участие в акции солидарности с протестующим Хабаровском.

Об этом сообщает ОВД-Инфо, ссылаясь на адвоката Андрея Анохина.

Суд признал Яну Дробноход виновной по статье об организации несогласованного публичного мероприятия – речь идет об акции 24 октября. Суд решил, что Дробноход вела «предварительную агитацию».

Напомним, что с 11 июля – дня, когда в Хабаровске начались ставшие ежедневными акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала – были задержаны участники шествий, в том числе и журналисты, а также протоиерей.

10 октября после разгона митинга в отделы полиции были заведены дела против нескольких человек.

Сергей Фургал арестован по подозрению в организации убийств 15-летней давности. 9 июля он был задержан при выходе из дома и этапирован в Москву.