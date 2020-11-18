Росавиация разрешила вводить в эксплуатацию хабаровский аэропорт

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18 ноября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дальневосточное управление Ростехнадзора выдало ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» заключение о соответствии объекта капитального строительства по проекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске требованиям проектной документации.

В соответствии с планом этапа, в хабаровском аэропорту выполнены работы по реконструкции искусственной ВПП, рулежных дорожек, светосигнального оборудования, строительству содосточно-дренажной системы, стартовой и основной аварийно-спасательной станции, монтажу оборудования радиотехнического обеспечения полетов и метеооборудования и другие виды работ.

- В процессе строительства (реконструкции) были соблюдены требования техрегламентов, проектной документации, а также иных правовых актов. Заключение фактически подтверждает полную строительную готовность данных объектов и является основанием для получения разрешения Росавиации на их ввод в эксплуатацию, - сказано в сообщении Ростехнадзора.

В ближайшее время будет получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Напомним, что реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (Хабаровск) осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.