Депутат МГД Русецкая: Образование - одно из ключевых направлений в бюджете Москвы

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18 ноября 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая, фото соцсети

Образование и интересы детей являются одними из ключевых направлений в бюджете Москвы на 2021 год. Об этом депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Проект бюджета-2021 обсуждается в Мосгордуме в первом чтении. Считаю важным отметить социальную направленность этого проекта и те приоритеты, которые сохраняются, несмотря на ситуацию, сложившуюся с заболеваемостью коронавирусом. Москва обязательно должна продолжить строительство новых учреждений социальной сферы - детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На это в проекте бюджета предусмотрено 95,4 млрд руб. Замораживать строительство социальных учреждений нельзя, так как на них уже рассчитывают москвичи», - рассказала Русецкая.

Она отметила, что переход на дистанционное обучение - временная мера, и Москва ни в коей мере не должна замедлять развитие социальной инфраструктуры.

«Напротив, пандемия накладывает на систему образования большие обязательства, и мы обязаны предусмотреть необходимые для этого затраты», - заявила депутат.

Кроме того, Русецкая подчеркнула, что проекте бюджета для сферы образования предусмотрены средства на ремонт, а также переоснащение образовательных организаций - 45,3 млрд руб.

«В эту сумму входит и необходимый ежегодный ремонт зданий школ, но также продолжится оснащение инновационным учебным оборудованием начальных классов и профильных классов в старшей школе. Для этого выделяется 7,5 млрд руб. Будет куплено современное оборудование для оснащения мастерских в московских колледжах на 3,8 млрд руб. Эти расходы необходимы, если мы хотим, чтобы московские школьники сохраняли высокий уровень подготовки, могли выбирать современные профессии и получать необходимые для дальнейшего обучения навыки», - пояснила депутат.

Также предусмотрены и средства на благоустройство территорий образовательных организаций - на эту статью расходов предлагается выделить 7,7 млрд руб.

«Общественная дискуссия о том, что нам необходимы современные детские площадки на территории детских садов, хорошо оборудованные школьные стадионы началась задолго до пандемии, и отказываться от этих планов нельзя. Это вложения в развивающую среду, в здоровье детей, их полноценный взросление и развитие. Это направление должно быть профинансировано в полной мере, и поэтому я считаю важным поддержать предлагаемый проект бюджета в первом чтении», - сообщила Русецкая.