Ученые выяснили, как леса Алтая превратились в голую степь

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18 ноября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Новосибирские ученые совместно с исследователями из Китая и Польши пришли к выводу, что причиной выгорания лесов на Алтае могли быть как природные явления, так и деятельность человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Quaternary Science Reviews.

Специалисты изучили донные отложения озер Кучук и Малое Яровое, расположенных в Кулундинской степи Алтайского края. Они нашли подтверждение тому, что несколько тысяч лет назад на территории нынешней алтайской степи росли густые леса. Это были вечнозеленые хвойные с примесью широколиственных деревьев. По мнению ученых, одной из причин гибели лесов мог быть огонь.

Выяснилось, что трава в Кулунде горела еще 10,5 тысяч лет назад, но по-настоящему масштабные лесные пожары, охватывающие обширные территории, зафиксированы лишь около 4,5 тысяч лет назад. А самое крупное возгорание произошло в этих местах около 550 года. Затем пожары в Степном Алтае становятся уже постоянными и интенсивными, горят и трава, и деревья. Переломным является 1420 год, после него доминирующим топливом уже являются леса.

«Предварительно можно говорить, что причиной выгорания лесов стали либо какие-то кратковременные экстремальные природные явления, либо деятельность человека», - рассказала старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат биологических наук Наталия Рудая.

По ее словам, ученые продолжат исследования уже совместно с историками. Предполагается, что леса могли жечь русские крестьяне, чтобы освободить участки под земледелие. Также существуют исторические свидетельства о том, что кочевники выжигали пастбища для увеличения их продуктивности.