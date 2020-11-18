Депутат Николаева: Интересы бюджетников защищены в бюджете максимально

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18 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева считает, что в проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы и защита интересов ее работников. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«В проекте бюджета расходы на социальную сферу Москвы составляют 56%. Эти средства отведены на полноценную работу наших систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Заработная плата повышается для всех без исключения занятых в образовании, медицине, социальной помощи, городских учреждениях науки, культуры и спорта на 3,7%. Регулярная индексация дает людям уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их труд ценится Москвой и москвичами. В проекте также предлагается продолжить финансирование стимулирующих выплат, которые дают работникам возможности для повышения квалификации и вклада в работу отрасли», - сказала Елена Николаева.

Депутат отметила, что в Москве работают программы, которые выделяют лучших в отрасли.

«Статус «Московский врач» - это свидетельство того, что доктор растет профессионально, его отмечают коллеги и пациенты. На ежемесячные дополнительные выплаты медработникам, получившим этот высокий статус, а также ряд других выплат отдельным категориям специалистов предусмотрено 8,2 млрд руб. В сфере образования также заложено продолжение выплаты специальной надбавки тем учителям, которые активно работают над наполнением ресурсов «Московской электронной школы». Те, кто разрабатывает авторские уроки, программы, видеокурсы, будут получать дополнительно 10 тыс. руб. в месяц. Сохраняется и вознаграждение и классным руководителям - 12,5 тыс. руб. в месяц. На эти статьи расходов в проекте бюджета предусмотрено 18,3 млрд руб», - добавила Николаева.

По ее словам, в условиях пандемии, неопределенности, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусом, сменой привычного образа жизни, уходом на дистанционную работу и учебу, очень многие чувствуют себя неуверенно и тревожно.

«В этой ситуации особенно важно, чтобы сохранялась стабильная работа бюджетной сферы и уровень социальной помощи от города тем, кто в ней нуждается. Выделение необходимых средств на здравоохранение, образование, социальную помощь - это тот базис, на который люди будут опираться в будущем. Поэтому я считаю необходимым поддержать бюджет, где социальные расходы являются главенствующими», - заключила Елена Николаева.