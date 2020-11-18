В Челябинской области прошла конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

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18 ноября 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области с 11 по 13 ноября прошла международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

В этом году Расулевские чтения прошли в онлайн-формате в течение трех дней. Участие в них принимали сразу два города – Челябинск и Троицк. Всего на форуме присутствовали более 600 человек из 18 стран. Организаторами традиционно выступили правительство Челябинской области, Федеральное агентство по делам национальностей России, Центральное духовное управление мусульман России и Челябинский государственный университет.

В торжественной части мероприятия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Считаю, что конференция уже во многом стала международной площадкой для обсуждения проблем современного ислама, где представители власти и духовенства могут в открытом и равноправном диалоге находить общие пути решения насущных вопросов государства и общества. Немало полезных предложений по этому направлению уже было выработано в ходе работы нашей конференции», – обратился к участникам глава региона.

Главы "защитились"

С мая по ноябрь 43 слушателя из разных муниципалитетов Челябинской области проходили онлайн-обучение в Школе глав, организованной в Челябинском госуниверситете. Чиновники виртуально посещали важные консультации и практикумы, проходили тесты и экспертизы. А все для того, чтобы научиться наиболее грамотно управлять межнациональными и межконфессиональными отношениями на своей территории.

Завершением обучения стала публичная защита выпускных проектов. В рамках форума «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» руководители муниципалитетов презентовали свои программы по реализации нацполитики.

Лучшими были признаны проекты Брединского, Усть-Катавского, Сосновского, Нязепетровского, Уйского, Саткинского районов, Магнитогорского, Копейского, Троицкого и Челябинского городских округов.

Социальное партнерство

На конференции представители научного сообщества, органов власти, общественных и религиозных организаций региона обсудили вопросы исторических и духовных традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского сообщества, перспективы религиозного туризма и развития исламского бизнеса.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область активно стремится к открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями, уже сложилась практика заключения соглашений о сотрудничестве.

«Мы постоянно встречаемся, общаемся, проводим мероприятия, которые открыты для любых религиозных организаций. Соглашения о сотрудничестве у нас подписаны с Центральным духовным управлением мусульман России и Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области. Это позволяет нам эффективно сотрудничать с региональной уммой по всему спектру социальных вопросов, совместно противодействовать проникновению в регион радикальных течений ислама. В предыдущие годы с поддержкой федеральных органов власти нам удалось многого достичь. Считаю нашим общим успехом воссоздание в 2018 году в Троицке исторического медресе «Расулия». В год открытия в медресе поступило 15 студентов, в 2019 году – 50 студентов, в этом году – 43 студента. Все они учатся по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». Таким образом, «Расулия» сможет обеспечить имамами не только Челябинскую область, но и весь Уральский федеральный округ», – заявил губернатор.

Глава региона также внес предложение дополнить программу следующих Расулевских чтений подписанием обновленного соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман.