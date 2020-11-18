Известия: после обыска задержан зампредседателя кабмина Московской области Куракин

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18 ноября 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: Следком РФ

СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что следователи регионального управления СК РФ задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Об этом стало известно в среду, 18 ноября.

«Задержали его вчера поздно вечером, сразу после допроса в Следственном комитете», - пояснил он.

Собеседник отметил, что Куракин может стать фигурантам уголовных дел по двум статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество». Однако обвинений чиновнику еще не предъявили. Накануне сотрудники СК и Федеральной службы безопасности провели у него обыск.

Известно, что следственные действия связаны с делом «Славянки» в период с 2012 по 2015 год, когда Куракин работал директором департамента имущественных отношений Минобороны.