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Известия: после обыска задержан зампредседателя кабмина Московской области Куракин

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Известия: после обыска задержан зампредседателя кабмина Московской области Куракин
фото: Следком РФ

СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что следователи регионального управления СК РФ задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Об этом стало известно в среду, 18 ноября.

«Задержали его вчера поздно вечером, сразу после допроса в Следственном комитете», - пояснил он.

Собеседник отметил, что Куракин может стать фигурантам уголовных дел по двум статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество». Однако обвинений чиновнику еще не предъявили. Накануне сотрудники СК и Федеральной службы безопасности провели у него обыск.

Известно, что следственные действия связаны с делом «Славянки» в период с 2012 по 2015 год, когда Куракин работал директором департамента имущественных отношений Минобороны.

БА

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