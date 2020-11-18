Известия: после обыска задержан зампредседателя кабмина Московской области Куракин
18 ноября 2020, 13:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что следователи регионального управления СК РФ задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Об этом стало известно в среду, 18 ноября.
«Задержали его вчера поздно вечером, сразу после допроса в Следственном комитете», - пояснил он.
Собеседник отметил, что Куракин может стать фигурантам уголовных дел по двум статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество». Однако обвинений чиновнику еще не предъявили. Накануне сотрудники СК и Федеральной службы безопасности провели у него обыск.
Известно, что следственные действия связаны с делом «Славянки» в период с 2012 по 2015 год, когда Куракин работал директором департамента имущественных отношений Минобороны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.