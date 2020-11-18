В Москве увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к COVID-19

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18 ноября 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице открываются три новых пункта приема доноров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции - на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В октябре мы увидели стремительный рост активности среди доноров плазмы с антителами к коронавирусу. Мы благодарны москвичам, которые помогают спасать жизни пациентов в тяжелом состоянии, и делаем все возможное, чтобы донорам было удобно и просто сдать плазму. Именно поэтому мы приняли решение открыть три дополнительных пункта - на базе больницы №67, больницы Ерамишанцева и в филиале Центра крови имени Гаврилова на Беговой - и таким образом увеличить количество временных интервалов для записи на донации. Теперь центры, где можно сдать плазму после выздоровления от коронавируса, охватывают еще большее число районов - донорам будет удобнее до них добраться», - сказала Анастасия Ракова.

В октябре Клинический комитет утвердил единый стандарт в подходе к лечению пациентов с COVID-19 в стационарах, согласно которому пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса может назначаться переливание донорской плазмы. Решение принимается лечащим врачом.



Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7-495-870-45-16.