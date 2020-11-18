Жители европейских городов остались без рождественских ярмарок из-за COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото соцсети

Европа осталась без традиционной рождественской магии — ярмарок почти нигде не будет. В Праге на Карловом мосту можно сделать селфи в полном одиночестве, а местные жители встречаются на автозаправках. Парижане гадают, выпустят ли их погулять на праздники. В Лондоне нельзя позвать в гости родственника, зато няню — можно. В Италии кафе и бары работают с пяти утра, но лишь до шести вечера. О том, какие еще ограничения действуют в Европе, — в материале РИА Новости.

"В центре Праги, который живет туристами, очень-очень пусто. Кафе, рестораны, бары закрыты. Пытаются продавать еду навынос, но — некому!" — рассказывает гид Ульяна. Локдаун объявили еще 22 октября до 3 ноября, теперь — уже до 21-го. Но, скорее всего, снова продлят. Чехия одной из первых стран в Европе ощутила вторую волну коронавируса, гостей из соседних государств не видно с лета.

Кинотеатры, музеи, галереи, библиотеки, замки, зоопарки и до карантина перестали пускать посетителей. Работают только магазины первой необходимости: продуктовые, бытовой химии, аптеки — и те лишь до девяти вечера (позже на улицу без необходимости выходить запрещено). По воскресеньям и они закрыты. Все закупаются заранее. Если не получается, единственный вариант — торговые точки на автозаправках. Там же горожане встречаются, общаются, пьют кофе.

"Никаких рождественских фестивалей не предвидится, — говорит Ульяна. — Однако фермерские рынки работают. Там, вероятно, будут продавать, например, праздничную выпечку. Но купить что-то и там же съесть, как раньше, нельзя".

Во Франции, по словам гида по Парижу Киры Поти, продлили карантин как минимум до начала декабря. "Хотя второй локдаун менее жесткий: школы работают, открыты парки, — рассказывает она. — Но кафе, рестораны и магазины не первой необходимости закрыты. Гулять можно не больше часа и в пределах километра от дома". Для любого выхода требуется специальное письменное удостоверение, которое горожанин сам заполняет.

Насчет предстоящих праздников, по ее словам, пока ничего не понятно: "Пессимисты считают, что будем и в Рождество сидеть, а оптимисты — что отпустят погулять, а потом снова закроют".

По словам россиянки, которая живет в Великобритании, локдаун там продлится до 2 декабря. Правила достаточно противоречивы. С одной стороны, разрешено выходить только за продуктами, в аптеку и к врачам. Но с другой — прогулки в парках приветствуются. Позвать в гости, скажем, подругу — нельзя, но няню пускают, как и домработницу.

"Встречаться можно только на открытом воздухе компанией максимум в шесть человек", — уточняет Наталья Склярова из Лондона. — В ботанические сады и усадьбы вход ограничен, и планировать такие мероприятия нужно заранее онлайн".

Школы, университеты, колледжи и даже образовательные курсы работают. А там встречаются люди, которые вообще едва знакомы. "Если кто-то заболевает, то изолируют сразу весь класс вместе с членами семей учеников", — говорит Наталья.

Торговые точки закрыты, кроме тех, что продают товары первой необходимости. В этот список попали, например, строительные магазины. Многие сервисы работают, но парикмахерские и спортзалы — нет.

Нельзя поесть в общепите, многие бары и пабы предпочли полностью закрыться. Рестораны в основном доставляют блюда на дом или обслуживают клиентов навынос через двери и окна.

Некоторым кафе удалось доказать, что их товар — первой необходимости, добавляет Наталья. Например, пекарня может продавать не только хлеб, но и пирожные, однако там никто не сидит за столиками.

Концертные залы и клубы так и не открывались с марта. Музеи несколько месяцев работали по предварительному бронированию, но сейчас закрыты. Театры (далеко не все) также чуть-чуть "приоткрылись", а теперь снова недоступны. Многие культурные объекты — замки, усадьбы — не видели гостей с весны.

Регионы Италии разделены на три зоны по степени ограничений: "желтая" (щадящий режим), "оранжевая" (более строгий) и "красная" (тотальный локдаун). И если в начале ноября основная часть территории страны была желтой, то сейчас преобладают оранжевый и красный.

"Я живу в Тоскане, сейчас это "красная зона". У нас запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовый магазин, в аптеку, к врачу или на работу", — рассказывает Татьяна Алешкина из Флоренции.

В других регионах комендантский час с 22:00 до 5:00. Бары, пабы, рестораны, кафе, кондитерские работают с пяти до 18 и должны вывешивать табличку с указанием максимального числа гостей. Разрешено посещение парков, вилл и скверов, но без скопления людей.

Музеи, кинотеатры, театры, концертные залы закрыты везде. Запрещены празднования и в помещении, и на открытом воздухе, фольклорные фестивали, ярмарки и все подобные мероприятия.

Спортивные клубы не работают по всей стране. Но в "желтой зоне" можно тренироваться на улице, отмечает Татьяна.

В Испании особый режим действует до 9 мая 2021 года. Везде, за исключением Канар, — комендантский час с 23:00 до 6:00. Но некоторые регионы решили "запирать" жителей на час раньше. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине. Собираться группами — не более шести человек.

Режим имеют право "доограничивать" местные власти. "У нас в Каталонии закрыты кафе, бары, театры, кинотеатры и многие музеи минимум до конца ноября — начала декабря, — говорит Сергей Захаров, гид в Барселоне. — В некоторых областях — в том же Мадриде — столь радикальных мер не вводили. Например, рестораны там принимают клиентов с ограничениями по заполняемости".

Туристов, по его словам, нет. Только на Канарских островах "полно гостей из Великобритании и Германии, с которыми у этой территории безопасный туристический коридор".

По словам Сергея, сами испанцы стараются уезжать на природу, "все уходят в горы", где не нужно носить маски.

В Греции карантин ввели с 7 ноября. Чтобы выйти из дома, необходимо отправить властям СМС-сообщение. "Меры на три недели. Давайте позволим себе более нормальный декабрь, чтобы празднование было похоже на прежние годы", — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Еще до этого закрылись рестораны, кафе, бары, музеи, тренажерные залы и кинотеатры.

Со вчерашнего дня полный локдаун объявили и в Австрии. Перестали работать парикмахерские, торговые точки — кроме магазинов с товарами ежедневной необходимости, почты, банков и аптек.