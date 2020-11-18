МК: Лоза подал в суд на Шнурова

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18 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Юрий Лоза, Anton Belitsky/globallookpress.com

Известный российской композитор, певец Юрий Лоза подал в суд на популярного музыканта, продюсера Сергея Шнурова. Иск о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы.

В источнике говорится, что поводом для иска стала публикация, в которой Шнуров высмеял получение композитором благодарности от президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что в своем блоге музыкант комментирует главные новости страны в формате шуточных стихотворений.

При этом Лоза заявил, что отвечать на такие слова – ниже его достоинства, а также обвинил певца в отсутствии вокального таланта. По его словам, ему «просто завидуют».