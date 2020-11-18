МК: Лоза подал в суд на Шнурова

18 ноября 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Известный российской композитор, певец Юрий Лоза подал в суд на популярного музыканта, продюсера Сергея Шнурова. Иск о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы.
В источнике говорится, что поводом для иска стала публикация, в которой Шнуров высмеял получение композитором благодарности от президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что в своем блоге музыкант комментирует главные новости страны в формате шуточных стихотворений.
При этом Лоза заявил, что отвечать на такие слова – ниже его достоинства, а также обвинил певца в отсутствии вокального таланта. По его словам, ему «просто завидуют».
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