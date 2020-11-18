Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6%

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18 ноября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал Агентству городских новостей «Москва» о том, что в столичном бюджете предусмотрен широкий спектр мер поддержки семей с детьми.

Депутат отметил, что прямая поддержка жителей столицы и городские социальные программы всегда составляют внушительную часть расходов бюджета Москвы:

«В 2021 году, в частности, на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме запланировано выделить 529,4 млрд руб. Это на 6% больше, чем заложено в бюджете 2020 года - при том, что городская казна в целом сокращается. Из этих средств 63,5 млрд руб. будет затрачено на прямые денежные выплаты семьям льготных категорий с детьми. Но основная доля затрат традиционно приходится на льготы в натуральной форме - они всегда востребованы и составляют предмет заслуженной гордости московской социальной политики».

По словам Кирилла Щитова, бесплатный проезд льготных категорий москвичей на всех видах городского транспорта, а также на электричках и подмосковных автобусах, по-прежнему является самой популярной из московских льгот.

«На это выделяется более 136 млрд руб. Эти деньги город тратит не только в знак уважения к старшему поколению или в помощь тем, кто находится в затруднительной финансовой ситуации. Речь идет еще и о повышении общей мобильности граждан, что всегда благотворно влияет на социальную и экономическую сферу города», - подчеркнул депутат, отметив, что современный мегаполис немыслим без легкой и общедоступной транспортной системы.

Кирилл Щитов рассказал про обеспечение детей горячим бесплатным питанием. Речь идет о дошкольниках, учениках начальных классов и старших школьниках из льготных категорий, а также учениках-бюджетниках московских колледжей. Депутат сообщил, что на программы питания в столичном бюджете выделено 31,5 млрд руб.

«Полноценное питание для растущих организмов - это вопрос здоровья. Именно поэтому такой вид льгот невозможно заменить денежными выплатами, неизбежно «растворяющимися» в семейных бюджетах. Школьникам, а тем более детсадовцам, необходимо именно полноценное питание в школе, и город предоставляет его самым младшим, а также тем из старших школьников, семьи которых нуждаются в таком виде социальной поддержки», - отметил Щитов.