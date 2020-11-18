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18 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В своем решении Конституционный суд Латвии заявил, что понятие семьи следует распространять не только на юридически образованную семью, но и на фактическую семью.

И Сейму Латвии необходимо будет изменить поправки к закону до 1 июня 2022 год. Так заявил латвийским СМИ президент Латвии Эгилс Левитс.

«Определить, что такое настоящая семья, в которой возможно множество разнообразных ситуаций – сложно, но эта задача, над которой должен теперь работать законодатель».

Иными словами, в Латвии будут легализованы однополые гей-партнерства.

«Брак остается таким, как это определено в Конституции – союз между мужчиной и женщиной, но, по мнению Конституционного суда Латвии, понятие семьи может быть распространено не только на официальную образованную семью, но и на реальную семью, на настоящее сожительство. Ребенок рождается в семье, но его родители могут быть такими, или другими. Конституционный суд посчитал, что и другие семьи нужно защищать. Такая установка впервые возникла в правовой системе Латвии».

В Латвии сегодня, как нельзя остро, происходит лоббирование однополых браков.