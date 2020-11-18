18 ноября Латвия отмечает Независимость

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18 ноября 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Памятник Свободы в Латвии, фото автора

18 ноября 2020 года – 102 годовщина провозглашения Латвийской Республики. Увы, коронавирус внес свои коррективы: праздник пройдет без размаха. К огромному сожалению, публичных мероприятий не будет, салютов тоже. Пройдут только онлайн-концерты.

Немного современной истории.

6 сентября 1991 года независимость Латвийской Республики была официально признана Государственным Советом СССР.

Был в Латвии организованный опрос населения. В него входил только один вопрос: «Вы за демократическую и независимую Латвию?»

До сих пор у меня, как у журналиста, в архиве сохранились цифры: те жители, которые имели право голосовать, и те, кто были «За!» с-1 227 562 (76,68%), а 411 374 (24, 69%) – против.

Латвия обрела свою независимость вновь!

И даже коронавирус не смог испортить латвийцам праздник: 18 ноября, по случаю 102-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики, над Ригой пролетят самолеты Национальных вооруженных сил, союзников НАТО и Государственной пограничной охраны.

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии политиков, латвийцев, политологов.

Экс-министр Обороны Латвии Раймондс Бергманис

Экс-министр Обороны Латвии, депутат Сейма Раймонд Бергманис: «Это праздник моей Родины! Моей латвийской земли. Конечно, сегодня есть ограничения – коронавирус, но я возложу праздничный букет к памятнику Свободы. Обязательно! А дома мы с семьей отметит это – праздничным обедом! Вместе! Я поздравляю от все души всех латвийцев! С Праздником!»

Латвийский политолог Янис Григалис

Латвийский политолог Янис Григалис: «Латвийский народ всегда был независимым. Даже тогда, тогда нашу землю топтали оккупанты. Но народ верил, знал, что за темной полосой придет светлая. И она пришла. Светлый праздник! С праздником, дорогие латвийцы».

Просто латвийка Илза Смильга: «Наша страна многое пережила: войны, боль, страдания. Но мы выжили и живем. Это праздник латвийцев. Святой праздник! Я подниму бокал за свою Родину. С праздником!»

С праздником, дорогие латвийцы!