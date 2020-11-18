Обязательная проверка электропроводки в жилых помещениях: как сделать надежно и безопасно

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18 ноября 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В России могут появиться обязательные проверки электрической проводки в жилых помещениях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на открытое письмо членов Общественной палаты России и НП «ЖКХ Контроль», направленное министру строительства Иреку Файзуллину. Помимо регулярных инспекций, в письме предлагается внести персональную ответственность собственника жилья за обнаруженные дефекты и неисправности. Причиной для подачи документа стала печальная статистика. По словам главного инженера компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаила Аристова, – от 80 до 90% пожаров в жилых помещениях происходят из-за короткого замыкания электричества. В современности, когда количество бытовых электроприборов растет, вместе с ними увеличивается и нагрузка на сеть, так что даже относительно «свежий» ремонт 2000-х годов может не справиться с текущими потребностями жильцов.

Состоянием электропроводки в домах обеспокоены и сотрудники экстренных служб. В частности, противопожарная служба Вологодской области рекомендует использовать асбестовую изоляцию для электрических проводов. Благодаря уникальным свойствам хризотил-асбеста, широко использующегося в России, такая изоляция обеспечивает надежную защиту от возгорания. Хризотил-асбест не горит, не плавится, является диэлектриком и не выделяет вредные пары при нагреве. Все изделия на его основе обладают классом «НГ» (негорючий), в то время как большинство синтетических аналогов все-таки горят, просто при довольно высоких температурах. В случае короткого замыкания хризотил-асбест позволяет избежать возгорания – и это актуально не только для частного жилья или деревянной бани, но и квартиры в многоэтажном доме, где для «маскировки» проводов часто используют горючие материалы, в частности, деревянный или пластиковый плинтус.

Согласно открытому письму, ремонтные работы по приведению электропроводки в соответствие с новыми нормами будут возложены на собственников жилья, как и оплата услуг инспекторов – согласно данным «Известий», при оптовом заказе проверка состояния проводов обойдется в сумму от 1000 рублей, но у частных организаций может быть дороже. Необходимо упомянуть, что хризотиловая продукция обладает не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и доступностью на отечественном рынке. Причина в том, что Россия является мировым лидером по добыче, обработке и выпуску готовой продукции из хризотил-асбеста, а продукты ориентированы на массового потребителя. Использование асбестовой изоляции для электрических проводов позволит существенно сэкономить на предстоящем ремонте, тем более что по всей вероятности проводить его в случае несоответствия новым нормам придется в весьма сжатые сроки.

Впрочем, вокруг хризотилового асбеста существует ряд предубеждений, основанных на недостаточной информированности потребителя. Многие считают асбест вредным для здоровья человека – и, отчасти, в этом есть рациональное зерно. В мире существуют два вида асбеста – хризотиловый и амфиболовый. Амфиболовый асбест запрещен к применению во всем мире, поскольку в его составе находится железо. Оно сообщает тонким волокнам этого минерала жесткость, а также устойчивость к кислотам, что препятствует выведению амфиболов из организма человека и может послужить причиной тяжелых заболеваний. Впрочем, его в России не добывают – отечественные компании разрабатывают месторождения хризотилового асбеста.

Хризотил представляет собой гидросиликат магния, организованный в виде мягких волокон, которые не обладают устойчивостью к кислоте. Попадая, скажем, в легкие человека, хризотиловое волокно полностью перерабатывается альвеолярными макрофагами (клетками, отвечающими за очистку легких от частиц и патогенов). Кроме того, столкнуться с хризотиловым волокном в свободном виде затруднительно – в составе изделий хризотил находится в связанном состоянии, т.е. не обладает природной летучестью.

Согласно статистическому сборнику «Пожары и пожарная безопасность в 2019 году», нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования повлекло за собой более 49 тыс. пожаров, около 730 млн рублей прямого материального ущерба и гибель более 2 тыс. человек. В прошлые годы статистика была ниже. Соблюдение норм пожарной безопасности – это не прихоть властных органов, но необходимый элемент спокойной жизни. Именно поэтому возникла необходимость появления законодательной инициативы, которая настроит потребителя лишний раз задуматься о состоянии электропроводки у себя дома.