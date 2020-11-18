ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Обязательная проверка электропроводки в жилых помещениях: как сделать надежно и безопасно

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Обязательная проверка электропроводки в жилых помещениях: как сделать надежно и безопасно
Фото: cоцсети

В России могут появиться обязательные проверки электрической проводки в жилых помещениях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на открытое письмо членов Общественной палаты России и НП «ЖКХ Контроль», направленное министру строительства Иреку Файзуллину. Помимо регулярных инспекций, в письме предлагается внести персональную ответственность собственника жилья за обнаруженные дефекты и неисправности. Причиной для подачи документа стала печальная статистика. По словам главного инженера компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаила Аристова, – от 80 до 90% пожаров в жилых помещениях происходят из-за короткого замыкания электричества. В современности, когда количество бытовых электроприборов растет, вместе с ними увеличивается и нагрузка на сеть, так что даже относительно «свежий» ремонт 2000-х годов может не справиться с текущими потребностями жильцов.

Состоянием электропроводки в домах обеспокоены и сотрудники экстренных служб. В частности, противопожарная служба Вологодской области рекомендует использовать асбестовую изоляцию для электрических проводов. Благодаря уникальным свойствам хризотил-асбеста, широко использующегося в России, такая изоляция обеспечивает надежную защиту от возгорания. Хризотил-асбест не горит, не плавится, является диэлектриком и не выделяет вредные пары при нагреве. Все изделия на его основе обладают классом «НГ» (негорючий), в то время как большинство синтетических аналогов все-таки горят, просто при довольно высоких температурах. В случае короткого замыкания хризотил-асбест позволяет избежать возгорания – и это актуально не только для частного жилья или деревянной бани, но и квартиры в многоэтажном доме, где для «маскировки» проводов часто используют горючие материалы, в частности, деревянный или пластиковый плинтус.

Согласно открытому письму, ремонтные работы по приведению электропроводки в соответствие с новыми нормами будут возложены на собственников жилья, как и оплата услуг инспекторов – согласно данным «Известий», при оптовом заказе проверка состояния проводов обойдется в сумму от 1000 рублей, но у частных организаций может быть дороже. Необходимо упомянуть, что хризотиловая продукция обладает не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и доступностью на отечественном рынке. Причина в том, что Россия является мировым лидером по добыче, обработке и выпуску готовой продукции из хризотил-асбеста, а продукты ориентированы на массового потребителя. Использование асбестовой изоляции для электрических проводов позволит существенно сэкономить на предстоящем ремонте, тем более что по всей вероятности проводить его в случае несоответствия новым нормам придется в весьма сжатые сроки.

Впрочем, вокруг хризотилового асбеста существует ряд предубеждений, основанных на недостаточной информированности потребителя. Многие считают асбест вредным для здоровья человека – и, отчасти, в этом есть рациональное зерно. В мире существуют два вида асбеста – хризотиловый и амфиболовый. Амфиболовый асбест запрещен к применению во всем мире, поскольку в его составе находится железо. Оно сообщает тонким волокнам этого минерала жесткость, а также устойчивость к кислотам, что препятствует выведению амфиболов из организма человека и может послужить причиной тяжелых заболеваний. Впрочем, его в России не добывают – отечественные компании разрабатывают месторождения хризотилового асбеста.

Хризотил представляет собой гидросиликат магния, организованный в виде мягких волокон, которые не обладают устойчивостью к кислоте. Попадая, скажем, в легкие человека, хризотиловое волокно полностью перерабатывается альвеолярными макрофагами (клетками, отвечающими за очистку легких от частиц и патогенов). Кроме того, столкнуться с хризотиловым волокном в свободном виде затруднительно – в составе изделий хризотил находится в связанном состоянии, т.е. не обладает природной летучестью.

Согласно статистическому сборнику «Пожары и пожарная безопасность в 2019 году», нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования повлекло за собой более 49 тыс. пожаров, около 730 млн рублей прямого материального ущерба и гибель более 2 тыс. человек. В прошлые годы статистика была ниже. Соблюдение норм пожарной безопасности – это не прихоть властных органов, но необходимый элемент спокойной жизни. Именно поэтому возникла необходимость появления законодательной инициативы, которая настроит потребителя лишний раз задуматься о состоянии электропроводки у себя дома.

 

АОл

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью